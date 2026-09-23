Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin beslenme hakkı için mutfağın kapılarını ardına kadar açtı. Yeni eğitim döneminde de aksatılmayan dev operasyonla, özel çocukların eğitim gördüğü 32 ayrı okula her gün dumanı üstünde sıcak yemek ulaştırılıyor.

Günlük 2 bin 700 porsiyonluk yemek dağıtılıyor

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki dev aşevi tesisinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hummalı bir çalışma başlıyor. Tesis, uluslararası gıda güvenliği standardı olan HACCP kriterlerinden taviz vermeden çalışıyor. Kalite kontrolü tamamlanan üç çeşit menü, hijyenik kaplara paketlenip araçlara yükleniyor.

Dağıtım ağı sadece okullarla da sınırlı kalmıyor. Ekipler;

32 özel eğitim okuluna günlük ortalama 2 bin 700 kişilik,

Kent genelindeki 20 engelli derneğine günlük 250 kişilik sıcak yemek taşıyor.

İnciraltı, Konak ve Yurtoğlu'ndaki hizmet merkezlerine ulaştırılan haftalık 1.800 kişilik kumanya ise tablonun bir diğer güçlü ayağını oluşturuyor.

"Engelsiz eğitim için sahadayız"

Süreç hakkında bilgi veren Aşevleri Şube Müdürlüğü sosyoloğu Naz Ayaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Sahada veli ve okul yönetimleriyle birebir temasta olduklarını belirten Ayaz, özel çocukların eğitim maratonunda geri düşmemesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Rakamlar da bu büyük hacmi doğrular nitelikte. Buca'daki aşevi, genel operasyonunda günlük ortalama 15 bin kişilik sıcak yemek, 2 bin kumanya üretebilecek devasa bir kapasiteyi yönetiyor.

Velilerin içi rahat: "Çocuklarımız severek yiyor"

Verilen hizmet, en çok da her gün okul kapısında evlatlarını bekleyen annelerin yükünü hafifletiyor. Sıcak yemeğin okullara ulaşmasıyla çocukların beslenme düzeninin sağlandığını belirten veli Münevver Abdülkarimova, duyduğu memnuniyeti "Çocuklarımız gelen yemekleri severek yiyor, çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Bir diğer veli Atiye Yılmaz ise kapıya kadar gelen yemeklerin kalitesine dikkat çekerek, "Yemeklerimiz her gün sıcacık geliyor, çocuklarımız karınlarını güzelce doyuruyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi ki var" diye konuştu.

