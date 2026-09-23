Son Mühür- Son Mühür TV'de yayımlanan Sıcak Bakış programının bugünkü konuğu; İZYAKO Başkanı, Atatürk Araştırmacısı ve Yazar Serkan Esen oldu. Programda, İzmir edebiyat dünyası için büyük önem taşıyan Bornova Kitap Günleri ve İZYAKO’nun bu kapsamda hayata geçireceği özel etkinlikler tüm yönleriyle ele alındı.

Atatürk’ten genç yazarlara uzanan söyleşi programı

Serkan Esen, İZYAKO olarak organizasyon süresince gerçekleştirecekleri ilham verici söyleşilerin ve arkasındaki yoğun emeğin detaylarını paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderlik derslerinden, çocuklarda beden güvenliği farkındalığına ve genç yazarlar için yaratıcı yazım tekniklerine kadar oldukça geniş bir yelpazede hazırlanan panel ve söyleşi programlarının müjdesini verdi.

Bornova Belediyesi’nin kitap fuarı modeli öne çıktı

Programda ayrıca İzmir'deki kültür-sanat alanının mevcut durumu da masaya yatırıldı. Kültürpark'taki etkinliklerde yaşanan belirsizlikler ve organizasyonel aksaklıkların aksine; Bornova Belediyesi'nin 7 yıldır kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü model örnek gösterildi. Yayıncılardan ve yazarlardan stant ücreti dahi talep etmeden kapılarını açan Bornova Belediyesi'nin, kurumsal, sistemli ve katılımcıların görüşlerine değer veren yaklaşımının İzmir’in entelektüel hafızası için ne kadar kritik bir güven alanı sunduğu vurgulandı.