Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinde çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yarın yeni bir gelişme yaşanacak. Belediye İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasında yürütülen ancak uzlaşı sağlanamadığı için Yüksek Hakem Kurulu’na taşınan TİS görüşmelerinde taraflar, tıkanıklığı aşmak adına yarın yeniden bir araya geliyor.

Seslerini İzmir sokaklarında duyurmuşlardı

Geçtiğimiz haftalarda sendika temsilcileri idaresinde İzmir sokaklarına inen, yürüyüş ve basın açıklamalarıyla seslerini duyurmaya çalışan işçilerin gözü kulağı yarın yapılacak kritik toplantıda olacak. Sendika temsilcileri yaptığı basın açıklamalarında, Büyükşehir yönetiminin TİS’ten pazar günü hafta tatilini kaldırmak istediğini öne sürmüştü. Sendika, Büyükşehir yönetimine ‘hafta tatilinin Pazar günü olmasından vazgeçmeyeceğiz’ demişti.

Edinilen bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bir dizi resmi program ve temaslarda bulunmak üzere Londra’da olması sebebiyle, yarın, Perşembe, kritik zirve belediye bürokratları ile sendika başkanları arasında gerçekleşecek.

Toplantı saati henüz netleşmedi

Sendika başkanları ve temsilcilerin belediye bürokratlarıyla yapacağı görüşmenin saati henüz netlik kazanmadı.