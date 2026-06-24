Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni (İGC) ziyaret etti. Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eylem Alan Çetiner’in de eşlik ettiği ziyarette, kent basınının temsilcileriyle bir araya gelindi.

Görüşmede hem ülke siyasetinin hem de İzmir'in sıcak gündem maddeleri masaya yatırıldı.

Sokaktan stüdyoya yoğun ajanda

İGC Başkanı Dilek Gappi ile Yönetim Kurulu Üyesi Halide Demir Polatlı’nın ev sahipliği yaptığı buluşmada, CHP kanadı parti içi unvanlandırmada özellikle "seçilmiş" vurgusunu öne çıkardı. Kent ve ülke için meydanlarda, sokakta halkla birlikte mücadele edeceklerini belirten Güç, bu süreçte demokrasi yolunu basınla birlikte yürümek istediklerini dile getirdi.

Ziyaretin hemen ardından program devam etti.

Çağatay Güç, görüşmenin ardından 9 Eylül TV ekranlarına geçerek Gerçeğin Öteki Yüzü & Fikr-i İsyan programının canlı yayın konuğu oldu. Güç, burada da gündeme dair değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Demokrasi kültürü ve hukuk vurgusu

Ziyaret sırasında Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi sürecin toplumsal etkilerine değinen İGC Başkanı Dilek Gappi ise kurumsal duruşu ve medyanın rolünü hatırlattı. Demokrasi kültürünün güçlenmesi gerektiğine işaret eden Gappi, hukuk devleti ilkelerinin korunması ve toplumsal kutuplaşmanın azaltılması yönündeki adımların önemine dikkat çekti.



