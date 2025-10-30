Son Mühür- Çankırı, 2020’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla İzmir için seferber olduğunu belirtti. “30 Ekim 2020’de yaşadığımız büyük deprem, bize dayanıklı şehirler kurmanın önemini bir kez daha gösterdi. O günden bu yana devletimiz, Bakanlığımız ve TOKİ iş birliğiyle İzmir’de yaraları sarmak için büyük bir gayret ortaya koyduk.” ifadelerine yer verdi.

Bayraklı’da 5 binden fazla konut teslim edildi

Milletvekili Çankırı, İzmir’de yürütülen dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi paylaştı.

Bayraklı’da belirlenen 7 proje alanında 5 bin 47 konut ve 355 ticari birimin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Ayrıca kent genelinde 11 yeni Rezerv Yapı Alanı belirlendiğini, bu alanlardan ikisinde 178 konut ve 12 ticari birimin tamamlanarak teslim edildiğini, diğer alanlarda ise çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kredi limiti 3 milyon TL’ye yükseltildi

Çankırı, paylaşımında “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler” projesi kapsamında İzmir için yeni bir adım atıldığını belirtti.





“Kentsel dönüşüm kredisi üst limitini 2,5 milyon TL’den 3 milyon TL’ye yükselttik.” diyen Çankırı, artışın hem yükselen inşaat maliyetlerini karşılayacağını hem de dönüşüme girmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Uygun faiz ve uzun vade fırsatı

Yeni kredi düzenlemesiyle vatandaşların yüzde 0,69 faiz oranı, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz dönem avantajıyla finansmandan faydalanabileceğini belirten Çankırı, bu uygulamanın dönüşüm sürecini hızlandıracağını ifade etti.

“Güvenli ve huzurlu bir İzmir için çalışıyoruz”

Çankırı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Bakanlığımız, TOKİ ve yerel yönetimlerimizle birlikte İzmir’in dönüşümünü hızlandırmak, daha güvenli yaşam alanları kurmak için omuz omuza çalışıyoruz. Depremden sonra sadece yaralarımızı sarmakla kalmadık, geleceğe daha dirençli bir İzmir inşa etme kararlılığını ortaya koyduk. Çünkü biz biliyoruz ki İzmir’in gücü, birliğinden geliyor. Güvenli konutlarda, huzurlu mahallelerde, umut dolu bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz.”