İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Çeşme, yalnızca plajları ve rüzgâr sörfüyle değil, zengin su altı yaşamıyla da öne çıkıyor.

Bölge, son yıllarda gelişen dalış turizmiyle hem yerli hem yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor. Ege Denizi’nin berrak sularında, rengarenk mercanlar, orkinos sürüleri ve ender rastlanan vatoz türleriyle karşılaşmak mümkün hale geliyor.

Kazık kuyruk vatozları Çeşme sularında görüntülendi

Çeşme açıkları, Türkiye denizlerinde nadir görülen kazık kuyruk vatozlarına da ev sahipliği yapıyor. Su altı ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalar sayesinde bu türlerin popülasyonu dikkatle izleniyor.

Monem Batığı dalışseverlerin yeni rotası

Her seviyedeki dalgıca hitap eden Monem Batığı, Çeşme’nin dalış noktaları arasında en çok ilgi görenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yüksek görüş mesafesi ve doğal ışık oyunlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunan batık, tarih ve doğanın su altındaki buluşma noktası olarak tanımlanıyor. Profesyonel dalgıçlar kadar yeni başlayanlar için de ideal bir deneyim fırsatı yaratıyor.

Orkinos çiftliklerinde özel izinli dalış deneyimi

Bölgede yalnızca özel izinle dalış yapılabilen orkinos çiftlikleri de dalış tutkunlarına benzersiz görüntüler sunuyor.

Bu alanlarda Akdeniz’e özgü mavi yüzgeçli orkinosların yaşam döngüsünü yakından gözlemlemek mümkün.

Su altı fotoğrafçıları için adeta doğal bir stüdyo işlevi gören bu alanlar, Ege’nin biyoçeşitliliğini belgelemek açısından büyük önem taşıyor.

Ahtapotlar ve renkli canlılar su altı objektiflerinde

Çeşme’nin mavi derinliklerinde yalnızca vatoz ve orkinoslar değil, ahtapotlar, deniz yıldızları ve sayısız küçük canlı türü de dalış meraklılarının objektifine yansıyor.

Dalgıçlar, her dalışta farklı bir manzara ve canlı türüyle karşılaşarak Ege Denizi’nin zenginliğini yeniden keşfediyor.