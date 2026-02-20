Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce öğretiminde yapay zekanın pedagojik, etik ve etkili kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir eğitim programını hayata geçirdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliği (RELO) desteğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen İngilizce Dil Eğitiminde Yapay Zeka Programı (AIETP 2026), Türkiye genelinden eğitmenleri İzmir’de buluşturdu.

Programa 17 farklı şehirden 20 İngilizce eğitmeni katılırken, eğitimi tamamlayan katılımcıların bölgelerine dönerek edindikleri bilgi ve deneyimleri 900’den fazla eğitmene aktarması hedefleniyor.

Yapay zeka destekli öğretim için yoğun eğitim süreci

İEÜ kampüsünde gerçekleştirilen programın proje direktörlüğünü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Donald Staub, koordinatörlüğünü ise Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Özge Coşkun Aysal yürüttü.

Programın başlangıç eğitiminde, Arizona State University Global Launch Programı’ndan gelen ABD Büyükelçiliği uzmanı Alissa Nostas eşliğinde;

Yapay zeka destekli dil öğretimi

Eğitim tasarımı,

Öğretmen eğitimi yöntemleri,

Yapay zekanın etik kullanımı başlıklarında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

900’den fazla eğitmene ulaşacak

Programın Türkiye genelinde İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sunduğunu belirten Dr. Donald Staub, bu yıl programa katılan eğitmenlerin kendi bölgelerinde meslektaşlarına eğitim vereceğini ifade etti.

Staub, programı başarıyla tamamlayan eğitmenlerden eğitim almak için ülke genelinde yaklaşık 900 kişinin başvuruda bulunduğunu vurguladı.

Yaygınlaştırıcı model büyüyor

AIETP’in ilk kez uygulandığı 2025 yılında geliştirilen yaygınlaştırıcı eğitim modeli sayesinde Türkiye genelinde yaklaşık 700 İngilizce eğitmeni, yapay zeka destekli dil öğretimi konusunda mesleki gelişim fırsatı elde etti.

2026 programına başvurularda belirgin artış yaşandığını belirten Staub, bu gelişmenin yapay zeka destekli İngilizce öğretim uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Eğitmenlere uluslararası standartta dijital rozet

Program kapsamında bölgesel eğitimlerini başarıyla tamamlayan eğitmenlerin katkıları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mikro-Yeterlilikler Ofisi tarafından verilecek dijital rozet ile belgelendirilecek. Bu rozetler, uluslararası standartlarda mesleki yeterlilik göstergesi olarak kabul edilecek.