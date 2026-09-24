İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzenini sağlamak ve adalet önüne çıkarılamayan firari şahısları yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Emniyet güçlerince teknik ve fiziki takipleri tamamlanarak önceden tespit edilen 78 adrese, 150 emniyet personelinin katılımıyla sabah saat 06.30'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

24 saatlik kesintisiz takip ve baskınlar

Ekiplerin 24 saat boyunca kesintisiz olarak sürdürdüğü operasyonlarda, sahadaki istihbarat ve fiziki takip verileri titizlikle değerlendirildi. Yürütülen titiz takip neticesinde, adreslerinde saklandıkları belirlenen firarilerin kaçmasına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Baskınlar sonucunda kasten öldürme, yağma, hırsızlık, yaralama, tehdit, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 184 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.