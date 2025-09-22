İzmir’in Selçuk ilçesi, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor. İlçenin simgelerinden biri olan Ayasuluk Tepesi’nde yer alan Bizans ve Türk dönemi sarnıçları ise bölgenin tarih boyunca suyla kurduğu bağın en önemli kanıtları arasında gösteriliyor.

Aydınoğulları’ndan Kalan Su Yapıları

İç Kale’de yer alan Türk dönemi sarnıçları, Aydınoğulları Beyliği’nin izlerini taşıyor. Toplamda beş adet olan bu sarnıçlar, hem taş döşemeli yollardan gelen yağmur sularıyla hem de tonozlardaki yağmur sularıyla besleniyor. Kazılarda bulunan lüle parçaları, bu yapıların 1800’lü yıllarda askerlerin su ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını ortaya koyuyor.

Bizans İzleri Hâlâ Ayakta

Ayasuluk Tepesi’nde bulunan en az beş Bizans dönemi sarnıcı, kilise, piskoposluk sarayı ve manastırların su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmişti. Özellikle St. Jean Kilisesi yakınındaki sütunlu sarnıç, Şirince kaynak sularıyla beslenerek bölgedeki dini yapıların yaşam damarını oluşturuyordu.

5. Yüzyıla Uzanan Tarih

Kalenin en üst noktasındaki tonozlu sarnıç, aslında Erken Bizans Dönemi’ne ait bir bazilikanın apsis bölümünden dönüştürülmüştür. Günümüzde hâlâ ayakta olan bu yapı, bölgenin 5. yüzyıldan bugüne uzanan tarihsel sürekliliğini gözler önüne seriyor.

Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Ayasuluk Kale Sarnıçları’na ulaşmak isteyenler için birden fazla seçenek mevcut. İzmir şehir merkezinden özel araçla yaklaşık 1,5 saatte Selçuk’a ulaşılabiliyor. Toplu taşımayı tercih edenler ise İZBAN ile Tepeköy durağına gidip Selçuk yönüne aktarma yapabiliyor. İlçe merkezinden kalkan dolmuşlarla ise Ayasuluk Tepesi’ne kolayca ulaşmak mümkün.

Şirince’nin eşsiz doğası ve tarihi dokusu arasında gizlenen Ayasuluk Kale Sarnıçları, Bizans’tan Türk dönemine uzanan köklü geçmişiyle keşfedilmeyi bekliyor. Hem su yapıları hem de çevresindeki kalıntılar, bölgeyi ziyaret edenler için adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.