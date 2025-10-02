Son Mühür/ Merve Turan - İzmir SEV İlköğretim Okulu, İzmir Amerikan Koleji ve ODTÜ Koleji okul aile birliklerinde uzun yıllardır görev yapan velilerin öncülüğünde kurulan Eğitime Destek Ol Derneği (EDOD), altı ay içinde altı etkinlik düzenleyerek ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yolculuğuna katkı sundu. Dernek, Urla’da organize edilen kahvaltı buluşmasıyla sonbaharı karşılayarak yeni dönemin projelerini paylaştı.

Gönül hareketi olarak kuruldu

Yaklaşık altı ay önce faaliyete geçen EDOD, gönüllü çalışmaların daha sistemli yürütülmesi amacıyla resmi bir çatı altında kuruldu. Kurucu başkanlar Sevgi Sağlık ve Sinem Öztop, derneğin kuruluş amacını şu sözlerle ifade etti: “EDOD bizim için sadece bir dernek değil; çocukların ve gençlerin eğitim yolculuğunda yanında olabilmek için kurulmuş bir gönül hareketi. İmkansızlıklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmelerini istemiyoruz. Her burs, her destek onların geleceğe umutla bakmasına vesile oluyor. Hedefimiz daha çok öğrencinin hayatına dokunmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek.”

Bursla başlayan destek, farklı alanlara yayıldı

Kuruluşunun ardından altı etkinlik gerçekleştiren dernek, ilk etapta başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağladı. Zamanla faaliyet alanı genişleyen EDOD, Ödemiş’te meydana gelen yangından etkilenen lise ve ortaokul öğrencilerine destek oldu. Ayrıca engelli öğrencilerin eğitim ihtiyaçları da derneğin çalışmaları arasında yer aldı.

Kadın emeğiyle büyüyen dernek

EDOD’un kuruluşunda görev alan kadınların gönüllülükleri ve özverili çalışmaları çevrede büyük takdir topluyor. Samimi çabaları sayesinde birçok öğrenciye umut ve cesaret verildi.

Yeni dönemde “kardeş okul” projeleri

Derneğin hedefleri arasında bursiyer sayısını artırmak, Anadolu’nun ücra köşelerindeki okulların kırtasiye ve temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak bulunuyor. Bu kapsamda “kardeş okul” projeleri de gündeme alındı.

Urla’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen kahvaltı organizasyonu, hem dostlukların pekiştiği hem de yeni projelerin konuşulduğu sıcak bir buluşmaya dönüştü.

Dernek yönetimi

Kurucu Başkanlar: Sevgi Sağlık, Sinem Öztop

Başkan Yardımcısı: Safiye Koç

Sayman: Ebru Pala

Genel Sekreter: Ayşe Oğuz

Denetçiler: Mualla Çelik, Nihan Arısoy