İzmir’de trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla kurulan “kaza analiz birimi”, kentte meydana gelen tüm kazaları inceleyerek ayrıntılı raporlar hazırlıyor.

Bu raporlar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin kent genelindeki denetim stratejilerine yön veriyor.

2021 yılında kurulan Kaza İnceleme ve Değerlendirme Büro Amirliği, 6 kişiden oluşan ekibiyle şehir genelindeki kazaları tek tek analiz ediyor.

Kazaların nedeni, zamanı ve konumu titizlikle inceleniyor

Ekipler, kazaların nerede, neden, hangi koşullarda, hangi saatlerde meydana geldiğini bilimsel yöntemlerle değerlendiriyor. Hazırlanan raporlar, il genelinde yapılacak denetimlerin temel yol haritası niteliğinde.

Analizlerde öne çıkan başlıca ihlaller şunlar:

Geçiş üstünlüğüne uymama,

Hızın yol ve hava koşullarına göre ayarlanmaması,

Kırmızı ışık ihlali,

Şerit ihlali,

Hava ve trafik şartlarına uyumsuz sürüş,

Bu veriler doğrultusunda, kazaların yoğun olduğu noktalara ek polis ekipleri görevlendiriliyor, riskli bölgelerde denetimler sıklaştırılıyor.

“Hedefimiz sıfır can kaybı”

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kaza analiz raporlarının trafik güvenliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

2024 ve 2025’in ilk 10 ayına ilişkin verileri paylaşan Özsagulu şöyle konuştu: “Bu yılın 10 aylık sürecinde 11 bin 307 trafik kazası meydana geldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kazalarda yüzde 13 azalma var. Can kayıplarında ise yüzde 32 düşüş görüyoruz. Hedefimiz sıfır can kaybı, sıfır ölümlü ve yaralamalı kaza.”

Özsagulu, yapılan uygulamaların amacının ceza yazmak olmadığını belirterek, “Bizim ana figürümüz kesinlikle ceza yazmak değil. Güvenli trafik ortamı oluşturmak ve sürücüleri bilinçlendirmek temel amacımız.” dedi.

“Bazı kazalar yüzünden günlerce uyuyamadım”

Kaza İnceleme ve Değerlendirme Büro Amiri İsmail Çakır, yapılan analizlerin halkın can güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Çakır, sürücülere şu sözlerle çağrıda bulundu: “27 yıldır bu teşkilatın içindeyim. Öyle kazalar gördüm ki günlerce uyuyamadığım zamanlar oldu.

İnsanlarımız hastanelerde trafik kazalarının sonuçlarını görmeli. Amacımız, herkesin sağlıklı şekilde seyahat edip evine dönebilmesi.”

Sürücüler daha fazla denetim istiyor

Trafikte denetimlerin artırılmasını isteyen sürücüler de uygulamalardan memnun. Sürücü Ayşegül Hancıoğlu, daha sık kontrol yapılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: “Kurallara uymak zorundayız. Uymadığımızda sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Denetimler artmalı.”

Bir başka sürücü Yusuf Deniz Üzülmez ise trafikte en sık karşılaşılan ihlalin aşırı hız olduğunu söyledi: “İnsan hayatı her şeyden önemli. Denetimlerle bu bilincin artmasını istiyoruz.”