Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, son dönemde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle üreme potansiyeli artan karasinek popülasyonuna karşı kent genelinde yoğun bir mücadele stratejisi uyguluyor. Hava koşullarının sinekler için uygun hale gelmesiyle birlikte, şehir genelinde belirlenen ve halk sağlığı açısından risk taşıyan bölgelerde ilaçlama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. İzmir'in yaz aylarındaki huzurunu ve yaşam kalitesini korumak, Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Vektör Mücadele Birimi, bu zorlu dönemde çalışmalarını en üst seviyeye çıkarmış durumda. Ekipler, karasineklerin çoğalmasına zemin hazırlayan tüm kritik noktaları mercek altına alıyor. Özellikle hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler, düzensiz gübre ve organik atık birikim alanları, mezbahalar gibi hijyenin kritik olduğu bölgeler ve çöp konteynerlerinin çevresi gibi üreme odakları, düzenli periyotlarla titizlikle ilaçlanıyor. Bu odak noktalarına yapılan sistematik müdahalelerle, popülasyonun daha geniş alanlara yayılması engelleniyor.

Yıl boyu kesintisiz program: Biyosidal ürünler ve alternatif yöntemler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karasinekle mücadelesi mevsimlik değil, tüm yıl boyunca aralıksız sürdürülen programlı bir halk sağlığı hizmeti niteliğinde. Vektörle Mücadele Birimi ekipleri, sineğin hem larva (sinek olmadan önceki hali) hem de ergin (uçabilen hali) dönemlerine karşı yüksek etkinlik gösteren, bilimsel temelli biyosidal ürünleri programlı bir şekilde kullanıyor. Bu programın yanı sıra, vatandaşlardan gelen anlık şikayetler de değerlendirilerek hızlı ve sonuç odaklı ek müdahale ekipleri sahaya sevk ediliyor.

Mücadele yöntemlerinde ise insan ve çevre sağlığı hassasiyeti ön planda tutuluyor. Kullanılan tüm kimyasallar, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçmiş, güvenilir ürünlerden oluşuyor. Dahası, çevre dostu yaklaşımlar da benimsenmiş durumda: Kimyasal içermeyen özel karasinek ipleri ve entegre karasinek tuzakları gibi fiziksel ve biyolojik kontrol yöntemleri de ilaçlamaya destek olarak kullanılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayanların sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşaması için bu karasinekle mücadele programının 12 ay boyunca kesintisiz olarak sürdürüleceğinin ve halk sağlığı konusundaki taahhütlerinden asla vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi.