Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde sahte ve kaçak alkollü içkiyle mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya, çalışmaların Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şubeleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Büyük miktarda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi

Dün 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, toplam 30 bin 836 şişe sahte ve kaçak alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ve 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesi de tespit edilerek faaliyetleri durduruldu.

179 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Yerlikaya, olayla ilgili olarak 179 kişinin adli işlem gördüğünü açıkladı. Bakan, ele geçirilen ürünlerle sahte alkol üretiminin vatandaşların sağlığı ve yaşamı üzerindeki risklerinin önlendiğini vurguladı.

“Sahte alkol toplum sağlığını tehdit ediyor”

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, sahte alkol üretiminin sadece suç değil, aynı zamanda ölümcül bir tehdit olduğunu ifade ederek, “Piyasaya sahte ürün sürenler vatandaşlarımızın sağlığını ve hayatını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin. Biz gerekeni yaparız. Operasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.