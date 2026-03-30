Olay, 26 Mart sabahı saat 10.30 sularında İzmir Liman Başkanlığı binasının hemen karşısındaki sahil şeridinde meydana geldi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, körfezde rutin eğitim faaliyetlerini yürüttüğü sırada kıyıdaki kayalıkların arasında hareketsiz bir cisim fark etti. Yakından yapılan incelemede, bir bebek olduğu anlaşıldı.

Kordon bağı kesilmemiş

Olay yerine ivedilikle çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeni doğduğu anlaşılan kız bebeğin kordon bağının kesilmemiş olması, doğumun hastane dışı koşullarda gerçekleşmiş olabileceği ya da bebeğin doğar doğmaz bölgeye bırakıldığı şüphelerini güçlendirdi.

Adli Tıp incelemesi başlatıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi sonuçları, bebeğin ölü mü doğduğu yoksa terk edildikten sonra mı hayatını kaybettiği sorusuna ışık tutacak. Bebeği bırakan şahıs ya da şahısların yakalanması için başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.