İzmir’in Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi, İzmir Körfezi’ne uzanan kıyısı, rüzgarlı havası ve sade yaşam tarzıyla Ege’nin kalabalıktan uzak kalmayı başaran yerleşimleri arasında bulunuyor. 2014 yılına kadar köy statüsünde olan mahalle, bugün Urla’nın karakterini koruyan bölgelerinden biri olarak yaşamını sürdürüyor.

İzmir il merkezine 45 kilometre, Urla merkeze ise 11 kilometre mesafede bulunan Gülbahçe, şehirden kopmadan doğayla temas etmek isteyenler için erişilebilir bir konumda yer alıyor.

Tarihi katmanlar mahallede hissedilmeye devam ediyor

Gülbahçe’nin geçmişi antik Roma dönemine kadar uzanıyor. Tarihte Rodónes adıyla anılan yerleşim, Hypokremnos kentine ait kalıntılara ev sahipliği yapıyor. 1928 tarihli Osmanlıca kayıtlarda Gül Bağçe adıyla geçen mahalle, Urla kazasına bağlı bir nahiye köyü olarak yer alıyor.

1935 nüfus sayımında 640 kişinin yaşadığı Gülbahçe, bugün de bu tarihsel birikimin izlerini sokaklarında taşımayı sürdürüyor. Bu geçmiş, mahallede dolaşırken hissedilen zamansız atmosferin temelini oluşturuyor.

Deniz yapısı ve rüzgarlar yaşamı şekillendiriyor

Rakımı 85 metre olan Gülbahçe, yıl boyunca Ege’nin karakteristik rüzgarlarını alan bir bölgede bulunuyor. Denizi sığ, sakin ve dalgasız yapısıyla özellikle aileler tarafından tercih ediliyor. Gürültülü sahil işletmelerinden uzak olan kıyı şeridi, sessiz vakit geçirmek isteyenler için doğal bir alan sunuyor.

Denizin rengi, Çeşme’nin turkuaz tonlarından farklı olarak koyu mavi ve laciverte çalan bir görünüme sahip. Bu durum, Gülbahçe Körfezi’ne kendine has bir derinlik kazandırıyor.

Taş sokaklar ve bahçeler mahalle kültürünü yaşatıyor

Dar taş sokaklar, sahil boyunca uzanan mütevazı evler ve meyve ağaçlarıyla çevrili bahçeler, Gülbahçe’ye samimi bir Ege mahallesi kimliği kazandırıyor. Dut, incir, nar, mandalina, iğde, üzüm ve badem ağaçları günlük yaşamın doğal bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Mahallede selamlaşma kültürü hala sürüyor. Kısa sohbetler ve karşılaşılan tebessümler, sosyal hayatın olağan bir parçası olarak yaşanıyor.

Üniversite gençliği mahalleye hareket katıyor

Gülbahçe sınırları içinde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), mahallede genç ve dinamik bir nüfusun oluşmasına katkı sağlıyor. Öğrencilerle birlikte kafe ve sosyal alanlar da çeşitleniyor. Kampüs Cafe-Bar ve Calipso, özellikle kış aylarında öğrencilerle mahalle sakinlerinin bir araya geldiği mekanlar arasında yer alıyor.

Akademik yaşamın getirdiği entelektüel ortam, Gülbahçe’nin sade yapısıyla dengeli bir uyum içinde varlığını sürdürüyor.

Rüzgar sporları ve doğa aktiviteleri öne çıkıyor

Yıl boyunca etkili olan rüzgarlar, Gülbahçe’yi kiteboard sporuyla ilgilenenler için de cazip hale getiriyor. Bölge, yoğun merkezlere kıyasla daha sakin koşullarda spor yapmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Aynı zamanda balıkçılar, yürüyüş yapanlar ve gün batımını izlemek isteyenler için sahil hattı doğal bir buluşma alanı sunuyor.

Şehre yakın ama kendi dünyasında

Karaburun yoluna yakın konumda bulunan Gülbahçe, Urla’nın Balıklıova, Barbaros, Zeytinler, Birgi ve İçmeler mahalleleriyle komşu durumda. Çeşme’ye yaklaşık 20 dakikalık mesafede yer alması, bölgeyi kalabalık tatil beldelerine alternatif olarak öne çıkarıyor.

Konaklama imkanlarının görece erişilebilir olması ve sahil işletmelerinin doğallığını koruması, Gülbahçe’nin halen bakir sayılabilecek bir yapıda kalmasını sağlıyor.

Sessizliğiyle dikkat çeken bir Ege mahallesi

Nüfusu, tarihi, denizi ve insanıyla Gülbahçe, kendini yüksek sesle anlatmayan yerleşimler arasında bulunuyor. Mahallede zamanın daha yavaş aktığı hissediliyor, hayat daha az karmaşık yaşanıyor. Bu sade yapı, Gülbahçe’yi görenlerin zihninde kalıcı bir iz bırakıyor ve çoğu zaman geri dönme istegi uyandırıyor.