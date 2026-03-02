Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASIFED) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu paydaşlığında 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirilecek olan “Cesaretin Adı: Kadın” başlığıyla düzenlenecek zirvenin basın toplantısı BASİFED Federasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay’ın projenin fikir lideri olarak açılış konuşması yaptığı toplantıda düzenlenecek olan zirvenin kapsamı ve hedefleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Tugay: “Kadının yerine kadar pek çok önemli başlık ele alınacaktır”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, “9 Mart’ta İzmir’de gerçekleştirilecek ve kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel hayattaki gücünü görünür kılmayı amaçlayan çok değerli bir etkinliğin heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız. Kadınların emeğini, bilgisini ve liderlik potansiyelini odağına alan bu buluşma; yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda eşitlik, dayanışma ve ortak gelecek adına güçlü bir çağrıdır. 9 Mart’ta gerçekleşecek programda; kadın girişimciliğinden liderliğe, yapay zekâ ve toplumsal cinsiyet ilişkisine, iş dünyasında ve medyada kadının yerine kadar pek çok önemli başlık ele alınacaktır. Bu anlamlı organizasyon; İzmir Büyükşehir Belediyesi, BASİFED ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. Kamu, iş dünyası ve sivil toplumun bir araya gelmesi; kadınların güçlenmesine verilen değerin en somut göstergelerinden biridir” dedi.

“İzmir kadınların cesaretiyle büyüyen şehir”

9 Mart’taki etkinliğe davet eden Tugay, “İnanıyoruz ki kadınların eşit koşullarda var olduğu bir toplum, daha adil, daha üretken ve daha umut dolu bir geleceğin anahtarıdır. Bu etkinlikte paylaşılacak her bilgi, kurulacak her temas ve doğacak her iş birliği; yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendirecektir. İzmir, tarih boyunca kadınların cesaretiyle, emeğiyle ve üretkenliğiyle büyüyen bir şehir olmuştur. 9 Mart’ta gerçekleştireceğimiz bu buluşmanın da, İzmir’den yükselen ilham verici bir ses olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımızı ve halkımızı 9 Mart’taki etkinliğimize davet ediyor; emeği geçen tüm kurumlara, paydaşlara ve katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Güneş: Bu birliktelik vermek istediğimiz mesajın da en somut göstergesidir

BASİFED yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, “Bugün burada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenleyeceğimiz “Cesaretin Adı: Kadın” Zirvesi’nin basın tanıtımında sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Zirve; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçiyor. Bu güçlü birliktelik, aslında vermek istediğimiz mesajın da en somut göstergesidir: Kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki varlığı ancak ortak akıl ve dayanışmayla güçlenebilir. Bu dayanışmanın bir örneğini BASİFED’de yaşadık. BASİFED 16 derneğin üye olduğu bir federasyon bildiğiniz gibi. Üye derneklerimizin arasında çok değerli 4 kadın derneğimiz bulunmaktadır. EGİKAD, İZİKAD, İKG ve BPW İzmir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anma etkinliğini BASİFED çatısı altında beraberce gerçekleştirme kararını oybirliğiyle aldık. Bu dayanışma tavrı için derneklerimizi de ayrıca kutlamak isterim. 9 Mart 2026 tarihinde gerçekleştireceğimiz zirvemiz; iş dünyasının temsilcilerini, kadın girişimcileri, akademisyenleri, sanatçıları, medya mensuplarını ve gençleri aynı çatı altında buluşturacaktır. Gün boyu sürecek programımızda deneyimli gazetecilerin moderasyonunda gerçekleşecek panellerimiz, konularında öncü konuşmacılarımız, akademiden sanata, girişimcilikten kurumsal yönetime kadar geniş bir perspektif sunacaktır. Keynotelarımız çok farklı sunumlarla bizlere katkı verecektir” diye konuştu.

“Toplumsal refah kadınların eşit temsil edilmesiyle mümkündür”

Konuşulması gerekenlerin eşitsizlik ve engeller olduğunu söyleyen Güneş, “Programımızı, Ramazan ayı vesilesiyle düzenleyeceğimiz iftar buluşmasıyla tamamlayarak dayanışma ve birlik mesajımızı pekiştireceğiz. 2026 yılı, bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bu yıl, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılını anıyoruz. 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, kadınlara hukuki eşitlik yolunda devrim niteliğinde haklar kazandırmış; toplumsal dönüşümün temel taşlarından biri olmuştur. Aradan geçen bir asırda önemli mesafeler kat ettik. Ancak bugün hâlâ konuşmamız gereken eşitsizlikler, aşmamız gereken görünmez duvarlar ve dönüştürmemiz gereken sistemsel engeller olduğunu biliyoruz. Ekonomik kalkınma da, sürdürülebilir büyüme de, toplumsal refah da kadınların üretimde, yönetimde ve karar mekanizmalarında eşit temsil edilmesiyle mümkündür” şeklinde konuştu.

“Bu zirve, bir dönüşüm çağrısıdır”

Zirvenin dönüşüm çağrısı olduğunu söyleyen Güneş, “Bu zirvede yalnızca ilham veren hikâyeleri değil; somut çözüm önerilerini, iyi uygulama örneklerini ve iş birliği modellerini de konuşacağız. Amacımız; farkındalık yaratmanın ötesine geçerek kalıcı etki oluşturmak ve İzmir’den Türkiye’ye örnek bir model ortaya koymaktır. Bu zirve yalnızca bir anma etkinliği değildir. Bu zirve, bir dönüşüm çağrısıdır. Bu zirve, kurumsal hafızaya kazınacak bir irade beyanıdır. Biz BASİFED olarak şuna inanıyoruz: Kadınların güçlenmesi yalnızca bir sosyal sorumluluk konusu değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur. Kadınların potansiyelini tam olarak ortaya koyamadığı bir ülkede, sürdürülebilir kalkınmadan söz edemeyiz.“Cesaretin Adı: Kadın” derken; yalnızca bireysel cesareti değil, kurumsal cesareti, toplumsal cesareti ve sistemleri dönüştürme cesaretini kastediyoruz. Bu süreçte basınımızın desteği son derece kıymetli. Çünkü dönüşüm ancak görünürlükle, görünürlük ise güçlü iletişimle mümkündür” dedi.

Celep: Daha fazla kadının görev almasını sağlayacak bir sistemin kurulmasına öncülük ediyoruz

TOBB KGK İzmir ili İcra Kurulu Başkanı Deniz Celep, “ 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın himayelerinde, Belediyemiz ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Basifed iş birliğinde Cesaretin Adı Kadın başlığıyla gerçekleştireceğimiz Kadın zirvemiz için öncelikle değerli paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 9 mart günü çok güçlü sesleri bir araya getiriyoruz. Sizlerle paylaşılan akışta da göreceğiniz gibi, başarılı iş kadınlarımızı, çok değerli iletişimcilerimizi, sanat, akademi ve sivil toplum alanında diğer kadınlara öncü olmuş, örnek isimleri ağırlayacağız. Bu örnek kadınların da zirvede ortaya koyacağı gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kadınların toplumdaki kurucu ve taşıyıcı rolünün her geçen gün daha güçlü şekilde görünür hale geldiğini gururla izliyoruz. TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulunda 280’den fazla üyemizin her biri de kendi işlerinde markalaşmış, inanç ve azimleriyle büyük işler başarmış arkadaşlarımız. Kadın girişimciler kurulu olarak bu değerli üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini birleştirip İzmir’in girişimcilik ekosistemini kadın gücü ile daha ileri taşıyacak proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sanayide, tarımda, turizmde kadın eli projelerimizle farklı sektörlerdeki kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını artıracak eğitimler düzenliyor, deneyim paylaşımı ve mentörlük programları uyguluyor, İzmir’de başlattığımız ve diğer illerdeki kadın girişimciler kurullarına da model olarak yaygınlaştırmaya başladığımız eşitlik yıldızları projemizle de işletmelerin karar alma mekanizmalarında daha fazla kadının görev almasını sağlayacak bir sistemin kurulmasına öncülük ediyoruz. Yine İzmir’e özel bir diğer projemiz, Ege İhracatçı Birlikleri ile hayata geçirdiğimiz export up ihracatta kadın eli dış ticaret eğitim programımız. Bu örnek projemizle de ihracat potansiyeli olan kadın girişimcileri dış pazarlara hazırlıyoruz. Sanatta girişimcilik projemizle kadın sanatçıların eserleri ile iş dünyamızı buluştururken genç işi projemizle de girişimci adayı üniversite öğrencilerimize eğitim ve staj imkânı sağlıyoruz. Burada tamamını aktarmak mümkün olmasa da bütün bu çalışmalar İzmir’de büyükşehir belediyemiz, odalarımız, borsamız, ihracatçı birlikleri ve BASİFED gibi güçlü sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle daha da geniş bir etki alanına kavuşuyor. İşte bu iş birliğinin güzel bir örneği olan 9 mart Cesaretin Adı Kadın zirvemize tüm halkımızı davet ediyor, bu zirvenin kadın – erkek tüm toplumun güzel bir geleceğin inşası için bir araya geldiği umut ve cesaret dolu bir milat olmasını diliyorum” dedi.