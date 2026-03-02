Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kentin sosyal dokusuna dokunacak hayati bir projeyi hizmete sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Şehzadeler Belediye Başkanı Merhum Gülşah Durbay’ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla inşa edilen Kadın Danışma Merkezi, 6 Mart tarihinde Fırat Mahallesi’nde düzenlenecek görkemli bir törenle kapılarını açacak. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir yer edinmesi ve güvenli bir limana kavuşması hedefiyle tasarlanan bu merkez, Buca’nın dayanışma ruhunu yansıtan en önemli simgelerinden biri olmaya aday görünüyor.

Başkan Görkem Duman: "Kadınların güvenli limanı olacak"

Açılış öncesinde merkezdeki son hazırlıkları yerinde denetleyen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projenin taşıdığı manevi ve sosyal öneme dikkat çekti. Merkezin sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda bir umut merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Duman, "Gülşah Durbay ismini verdiğimiz bu merkez; şiddete maruz kalan, desteğe ihtiyaç duyan veya hayata tutunmak için bir el bekleyen tüm kadınların sığınacağı güvenli bir liman olacak. Gülşah Başkanımızın zarafeti, azmi ve kadın hakları konusundaki tavizsiz duruşunu Buca’nın kalbinde sonsuza dek yaşatacağız. Burası eşitliğin, adaletin ve umudun adresi olarak hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Beş mahallenin kesişme noktasında stratejik hizmet

Stratejik bir konumlandırma ile Ova Bölgesi’ndeki beş mahallenin birleştiği noktada yükselen merkez, özellikle sosyoekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan kadınları odağına alıyor. Merkez bünyesinde profesyonel ekipler tarafından psikososyal danışmanlık ve kapsamlı sosyal hizmet rehberliği sunulacak. Kadına yönelik şiddetle yerel ölçekte en etkin şekilde mücadele etmeyi amaçlayan bu tesiste, kadınların ekonomik ve kültürel olarak güçlenmesini sağlayacak atölye çalışmaları, gelişim eğitimleri ve farkındalık seminerleri periyodik olarak gerçekleştirilecek.

Anneler ve çocuklar için bütüncül destek modeli

Buca Belediyesi’nin bu yeni merkezi, sadece kadınlara değil, çocuklara da odaklanan bütüncül bir hizmet perspektifiyle tasarlandı. Bünyesinde görev yapacak olan uzman çocuk gelişimciler sayesinde, merkeze başvuran annelerin çocuklarına yönelik gelişim takibi ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülecek. Merkezin bahçesinde yer alan ve güvenli oyun ekipmanlarıyla donatılan çocuk parkı, anneler uzmanlardan destek alırken çocukların güven içinde sosyalleşebileceği ve pedagojik etkinliklere katılabileceği bir alan sunacak. Bu sayede kadınlar, çocuklarının güvenliğinden endişe etmeden kendilerine sunulan imkanlardan tam kapasiteyle yararlanabilecek.