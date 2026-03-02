Son Mühür- İzmir’de Buca ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde başlayacak asfalt serim çalışmaları nedeniyle, bazı ESHOT hatlarında gece saatlerinde geçici güzergah değişikliği uygulanacak. Değişiklikler bugünden itibaren 23:30 – 06:00 saatleri arasında geçerli olacak. Çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Hangi hatlar etkilenecek?

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; 104, 206, 304, 470, 476, 490, 515, 536, 676, 805 ve 940 numaralı Buca-Konak hatları, geçici olarak Menderes Caddesi – 132 Sokak (Kasaplar) – Erdem Caddesi – 9 Çeşmeler güzergahından hizmet verecek.

Kullanılamayacak duraklar

Bu süreçte Buca Üçkuyular Meydan, Buca Sağlık Ocağı ve Buca Devlet Hastanesi Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi durakları hizmet vermeyecek. Buca Üçkuyular Meydan duraklarını kullanacak yolcular ise Fatma Saygın Anadolu Lisesi duraklarını tercih edebilecek.

ESHOT’un Resmi Açıklaması

ESHOT’tan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“02.03.2026 Pazartesi gününden itibaren 23:30 - 06:00 saatleri arasında Buca ilçesi Uğur Mumcu Caddesi (Heykel – Çevik Bir Meydanı arası) üzerinde yapılacak asfalt serim çalışmaları kapsamında; 104, 206, 304, 470, 476, 490, 515, 536, 676, 805 ve 940 numaralı Buca-Konak hatlarımız, Menderes Caddesi – 132 Sokak (Kasaplar) – Erdem Caddesi – 9 Çeşmeler güzergahından hizmet verecektir.

Buca Üçkuyular Meydan, Buca Sağlık Ocağı ve Buca Devlet Hastanesi Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi duraklarımız geçici süreyle kullanılmayacaktır. Bu durakları kullanan yolcularımız Fatma Saygın Anadolu Lisesi duraklarımızdan faydalanabilir.”