Bulgaristan’ın Bansko Kayak Merkezi, sömestir tatilinde Türk turistlerin akınına uğradı. Özellikle İzmir’den gelen aileler, hem fiyat avantajı hem de hizmet kalitesi nedeniyle bu sezon da rotayı Bansko’ya çevirdi. Avrupa’da 14. kez en ucuz ve ulaşılabilir kayak merkezi seçilen bölgede oteller doldu, pistler hareketlendi.

Sokaklarda Türkçe konuşuluyor

Bansko’nun tarihi sokaklarında yürürken Bulgarca’dan çok Türkçe duyuluyor. Esnaf buna alışmış gibi. Restoranların önünde Türkçe seslenen çalışanlar, içeri davet ediyor. Alışverişte de aynı tablo var. Bir turist, “Burada kendini yabancı hissetmiyorsun” derken durumu özetliyor aslında.

Kayak pistlerinde de manzara farklı değil. 75 kilometreyi aşan pistlerde Türk kayakçılara sıkça rastlanıyor. Ekipman kiralayan işletmelerde ve kayak okullarında Türkçe bilen görevliler bulunuyor. Hatta bazı kayak öğretmenleri Türkçe öğrenmiş.

Fiyat performans dengesi dikkat çekiyor

İzmir’den ailesiyle gelen Hande Erdemir, Bansko’ya ilk kez geldiğini ve beklediğinden daha iyi bir ortamla karşılaştığını söyledi. Annesi Arife Erdemir ise altı yıldır kayak için Bansko’yu tercih ettiklerini anlattı. Aile, merkezi “fiyat-performans ve kalite” olarak tanımladı.

Türkiye’deki kayak merkezlerine de gittiklerini belirten Erdemir, geçen yıl bir kayak merkezinde ekmek arası sucuğun 750 TL’ye satıldığını hatırlattı. Bansko’da ise yemeklerin hem daha uygun hem de lezzetli olduğunu dile getirdi. Pist kalitesinin iyi olduğunu, karın da tatmin edici seviyede bulunduğunu ekledi.

Türk turist sayısında artış beklentisi

Bu sezon Türk turist sayısında yüzde 15 ila 20 artış beklendiği kaydedildi. Özellikle İzmirli turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. Otellerin büyük bölümünün dolu olduğu, restoran ve kafelerde Türk misafirlerin ağırlıkta olduğu belirtildi.