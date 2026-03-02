Sağlık hizmetlerinde inovasyonu ve hasta memnuniyetini temel stratejisi haline getiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi, küresel tıp camiasındaki prestijini dünya çapında bir başarıyla taçlandırdı. Dünyanın en saygın yayın organlarından Newsweek dergisi ile küresel veri araştırma devi Statista’nın ortaklaşa yürüteceği titiz bir çalışma neticesinde hazırlanan "Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026" listesi kamuoyuna duyuruldu. Yaklaşık 2 bin 500 sağlık kurumunun mercek altına alındığı ve bu yıl ilk kez Türkiye’nin de değerlendirme kapsamına dahil edildiği araştırmada EÜTF Hastanesi, elde ettiği yüksek skorla Türkiye’deki devlet üniversiteleri tıp fakülteleri arasında ikinci sıraya yerleşerek tarihi bir başarıya imza attı.

Bölgenin tek temsilcisi seçildi

Uluslararası standartlarda sunduğu nitelikli sağlık hizmetiyle dikkat çeken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, bu prestijli listede İzmir’den yer alan tek üniversite hastanesi olma unvanını da kazandı. Dünya genelinde sadece ilk 250 kuruma verilen özel ödüllerin takdim edildiği araştırmada Türkiye’den sınırlı sayıda kurum listeye girebilirken, EÜTF Hastanesi; Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nin hemen ardından devlet üniversiteleri klasmanında Türkiye ikincisi olarak konumlandı. Bu sonuç, kurumun hem akademik birikiminin hem de klinik uygulama becerilerinin küresel ölçekte tescillendiğini bir kez daha kanıtladı.

Rektör Prof. Dr. Musa Alcı: "Akademik birikimimiz küresel ölçekte tescillendi"

Elde edilen bu küresel başarıyı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, üniversitenin sağlıkta dijital dönüşüm ve hasta odaklı hizmet vizyonuna dikkat çekti. Rektör Alcı, "Ege Üniversitesi olarak, Ar-Ge çalışmalarımızı ve sağlık hizmetlerimizi uluslararası normların ötesine taşımanın derin gururunu yaşıyoruz. Newsweek gibi prestijli bir platformun listesinde yer almamız, sunduğumuz hizmet kalitesinin dünya standartlarında olduğunun somut bir kanıtıdır. Bu başarı, gece gündüz demeden özveriyle çalışan akademik kadromuzdan idari personelimize kadar tüm Ege Üniversitesi ailesinin ortak zaferidir. Tıp eğitiminde ve klinik araştırmalarda öncü rolümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başarının anahtarı: Hasta odaklı modern yaklaşım

Araştırmanın metodolojisi; binlerce doktorun, hastane yöneticisinin ve sağlık uzmanının profesyonel önerilerinin yanı sıra hastane kalite metrikleri ve somut hasta deneyimi verileri gibi dört temel ayağa dayandırıldı. Özellikle bu yıl puanlamada ağırlığı artırılan ve hastaların kendi iyilik halleri ile yaşam kalitelerini bizzat oyladıkları "Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçütleri" (PROMs) anket verileri, Ege Üniversitesi Hastanesi’nin başarısında belirleyici bir rol oynadı. Hastaların tedavi süreçlerinden aldıkları verimin yüksekliği, kurumun dijitalleşme ve kişiselleştirilmiş tıp alanındaki yatırımlarının karşılığını verdiğini gösterdi.

Küresel sıralamalarda daha üst basamaklar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, yakaladığı bu ivmeyi koruyarak önümüzdeki süreçte teknolojik altyapısını daha da güçlendirmeyi planlıyor. Bilimsel yayınlar ve dünya tıp literatürüne katkı sağlayan klinik çalışmalarla küresel arenadaki yerini daha üst sıralara taşımayı hedefleyen hastane, bölgenin ve Türkiye’nin en güvenilir sağlık üssü olma misyonunu pekiştiriyor. Gelecek dönem stratejilerini "uluslararası akreditasyon ve sürdürülebilir kalite" üzerine kuran kurum, dünya devleriyle olan rekabetini bilimsel mükemmeliyet vizyonuyla sürdürmeye kararlı.