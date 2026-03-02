Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in deniz sporlarındaki öncü kimliği, Foça’nın eşsiz sularında düzenlenen görkemli bir organizasyonla bir kez daha taçlandı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken İl Temsilciliği tarafından organize edilen "Techno 293 Sınıfı Valilik Kupası Yelken Yarışları", adrenalin tutkunlarını Foça kıyılarında bir araya getirdi. Sert esen rüzgara ve dondurucu soğuğa aldırış etmeyen 50 genç sporcu, dört farklı kategoride sergiledikleri performansla denizin üzerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu. 7 farklı spor kulübünden gelen yelkencilerin kıyasıya mücadelesi, Foça’nın tarihi atmosferinde renkli görüntülere sahne oldu.

Dört günlük zorlu maraton: Ege’nin dalgalarında şampiyonluk arayışı

27 Şubat ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlar; Foça MW Phokaia Beach Resort’un ana sponsorluğunda ve Reha Midilli Phokaia Yat ve Yelken Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde icra edildi. U13, U15, U17 ve Techno Plus kategorilerinde ter döken sporcular; Orak Adası, İncir Adası ve İngiliz Burnu arasındaki zorlu parkurda rüzgarı arkalarına alarak hedefe ulaşmaya çalıştı. Gülbahçe, Göztepe, EMR Windsurf, Marmara Yelken, Aktif Rüzgar Sörfü, Pro Sailing ve Urla İçmeler gibi prestijli kulüplerin temsilcilerinin yanı sıra ferdi sporcular da madalya kürsüsü için büyük bir azim sergiledi.

Kürsüye çıkan isimler belirlendi: Madalya töreninde gurur tablosu

Yarışlar sonunda düzenlenen törende başarılı sporcular ödüllerine kavuştu. U13 kategorisinin Kızlar ve Genel klasmanlarında Aktif Rüzgar Sörfü Kulübü’nden Nilda Elvin Evin üçlü zaferle adından söz ettirirken, erkeklerde EMR Windsurf’ten Berk Pala birincilik kürsüsüne çıktı. U15 Genel klasmanda Ahmet Özkan, U17 Kızlarda Elif Bayram ve U17 Genel’de Yankı Ateş zirvenin sahibi oldu. Techno Plus U19 Kızlar kategorisinde ise ferdi olarak yarışan Defne Eğilmez birincilik madalyasını boynuna taktı. Organizasyonun en genç sporcuları Mina Özkan ve Larin Öztürk özel ödülle onurlandırılırken, desteklerinden dolayı sponsor kurumlara teşekkür plaketleri sunuldu.

Rüzgarın başkenti ve yeni spor oyunlarının merkezi

Ödül töreninde bir konuşma yapan İzmir Gençlik ve Spor Şube Müdürü Enver Yılmaz, Foça’nın yelken sporu için stratejik önemine vurgu yaptı. İzmir’i "Rüzgarın Başkenti" olarak tanımlayan Yılmaz, Foça’nın yakında üçüncü Kuzey Ege Spor Oyunları’na ev sahipliği yapacağının müjdesini vererek tüm sporcuları bu büyük organizasyona davet etti. Genç sporcuların azminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, 2026 yılının tüm yelkenciler için hayallerin gerçekleştiği ve başarılarla dolu bir yıl olmasını dilediğini belirterek, sporcuların arkasındaki en büyük güç olan aileleri ve antrenörleri tebrik etti.

Genç yeteneklerin hedefi: Dünya Şampiyonası kürsüsü

Yarışların ardından duygularını paylaşan genç yelkenciler, hedeflerini dünya arenalarına taşıdı. U13 kategorisinde üçüncü olan 10 yaşındaki Beren Tunçel, sekiz yaşında başladığı bu sporu tutkuyla sürdürdüğünü ve en büyük hayalinin milli formayla Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi. U15 Genel kategorisinin şampiyonu Ahmet Özkan ise sert hava şartlarına rağmen elde ettiği birinciliğin kendisi için büyük motivasyon olduğunu belirterek, Türkiye Şampiyonası üzerinden milli takıma seçilmeyi ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil etmeyi amaçladığını ifade etti.

Foça parkuru dünya yelken camiasının markajında

Organizasyonun ev sahibi kulüp başkanı Hakan Oyal, Foça parkurunun teknik açıdan mükemmelliğine dikkat çekti. Hava şartları ne kadar zorlayıcı olursa olsun, parkurun yapısının güvenli ve teknik yarışlara imkan tanıdığını belirten Oyal, Foça’nın artık küresel yelken camiasında tanınan bir destinasyon olduğunu vurguladı. Yarış Kurulu Başkanı Mehmet Aydın da planlanan 9 yarışın başarıyla tamamlandığını belirterek, katılımın yüksekliği ve yarışların güvenli geçişinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Foça, Mart ve Nisan aylarında yapılacak olan Techno 293 Türkiye Şampiyonası ve ardından gelecek olan Dünya Şampiyonası ile yelken dünyasının kalbi olmaya devam edecek.