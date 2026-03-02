Son Mühür / Borsa İstanbul’un en hareketli yatırımcılarından biri olarak tanınan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte Dünya Gazetesi ile Mediazz gibi dev mecraların sahibi olan Kemal Akkaya, finans dünyasında ses getiren bir operasyona daha imza attı. Akkaya’nın liderliğindeki Bulls Yatırım Holding, Batıçim’e ait olan Batıliman’ı iştiraki olan Lydia Yeşil Enerji üzerinden devralarak, enerji ve lojistik sektörlerini stratejik bir birleşmeyle aynı çatı altında topladı.

Sadece kapasite artırımı değil, unvan güncellenecek

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) bilgilere göre; İzmir Aliağa’daki stratejik öneme sahip Batıliman’ın devralınmasıyla birlikte Lydia Yeşil Enerji, sadece kapasitesini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda unvanını ve faaliyet alanını liman işletmeciliği ile lojistik hizmetlerini kapsayacak şekilde güncelleyecek.

10 milyar TL’lik dev yapıyla merkez İzmir’e taşınıyor

Birleşmenin mali boyutları da oldukça dikkatleri çekti. Hazırlanan proforma bilançoya göre, birleşme sonrası yeni yapının toplam varlık büyüklüğü 10 milyar TL barajını aşarak 10 milyar 152 milyon 598 bin 518 TL’ye ulaştı. Şirketin sermayesi ise Batıliman ortaklarına yapılacak pay tahsisiyle birlikte yaklaşık iki katına çıkarılarak 3,77 milyon TL seviyesine yükseltiliyor. Bu operasyonel genişlemenin bir parçası olarak, şirketin yönetim merkezi de İstanbul Beşiktaş’tan, operasyonun kalbi olan İzmir Bornova’ya naklediliyor.

Enerji ve medya gücüne ‘liman’ eklendi

Türkiye’nin ekonomi basını ve dijital medya mecralarında söz sahibi olan Kemal Akkaya, attığı yeni adımla yenilenebilir enerji ve medya portföyüne gemi yükleme, tahliye, kılavuzluk ve antrepo işletmeciliği gibi yüksek nakit akışı sağlayan lojistik kalemlerini eklemiş oldu.

Yatırımcılar için ayrılma hakkı netleşti

Sürecin teknik detaylarında ise yatırımcıları korumaya yönelik önemli bir veri paylaşıldı. Birleşme kararına katılmak istemeyen ortaklar için belirlenen ayrılma hakkı kullanım fiyatı, borsa verileri ışığında beher pay başına 14 bin 006,48 TL olarak açıklandı. Uzman kuruluş raporlarıyla desteklenen bu süreç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili bakanlık onaylarının ardından nihai halini alacak.