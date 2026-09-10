Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü’nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürcü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Gürcü’nün, Kuruçaylar Suç Örgütü tarafından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Gürcü’nün tutuklanmasıyla birlikte Menderes Belediyesi soruşturmasında tutuklanan şüpheliler arasına bir kişi daha eklendi. Soruşturma, ”rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla sürüyor.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi’ne yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”,” rüşvet”, “irtikap” , “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma”, ve “imar kirliliğine neden olma” suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında belediyeden çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izinleri verilmesi, inşaat ruhsatı ve imar durum değişiklikleri gibi işlemlerle usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 16 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, Çiçek’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

