Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz haftalarda mevcut belediye başkanı İlkay Çiçek'in rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleşen başkanvekilliği seçimlerinde AK Parti adayı Asuman Şen'i desteklediği öne sürülen ve partisi CHP'den istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldığı duyuran Harun Bila, Son Mühür'e yaşanan süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Harun Bila: Bu yolda başarılı olacağımızı düşünüyorum

Tek mücadelelerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunun altını çizen ve bu amaçla hareket ettiklerini savunan Milliyetçi Hareket Partisi Menderes Meclis Üyesi Harun Bila, gönüllere taht kurmak istediklerini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle bu yolda başarılı olacağımıza inanıyorum. Her kalbe girmeye çalışacağız, mücadelemiz bu yönde olacak. Halka ne kadar çok fazla dokunursak ve gönüllerine taht kurarsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim kitabımızda menfaat ve rant yok"

Ayrıca, Son Mühür'e yaptığı açıklamalarda 'Bizim kitabımızda rant ve menfaat yok' diyen MHP'li Bila, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bizim meclis üyesi olurken tek amacımız ve niyetimiz halka hizmetti.

Anlayışımız hep halka hizmet, hakka hizmettir olmuştur. Menfaat ve rant bizim kitabımızda yok. Giydiğimiz ateşten gömleği hakkaniyetli bir şekilde yerine getireceğiz. Tek amacımız Menderes'e ve vatandaşımıza hizmet etmektir"