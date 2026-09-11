Son Mühür- Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, kentin acil çözüm bekleyen sorunları ve yeni yatırım projeleri için başkent Ankara’ya çıkarma yaptı. AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Şen, Menderes’in geleceğini şekillendirecek dosyayı bizzat sundu.

Kadın başkanlar zirvesinde Menderes sunumu

Asuman Şen’in başkent mesaisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partili kadın belediye başkanlarını bir araya getirdiği özel toplantıyla başladı. Menderes'in altyapıdan sosyal projelere kadar tüm ihtiyaçlarını doğrudan Erdoğan’a ileten Şen, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları detaylarıyla aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sunulan projeleri yakından inceleyerek değerlendirmelerde bulundu ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda Menderes için sevindirici gelişmeler yaşandı. Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilçeye yönelik önemli müjdeler alırken, Ankara programını AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılarak noktaladı.

"Cumhurbaşkanımızın ilgisi bize büyük güç verdi"

Başkentteki temasların ardından değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, görüşmenin detaylarını ve hissettiklerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle gerçekleşen buluşmanın son derece samimi bir atmosferde geçtiğini belirten Şen, Menderes halkı adına teşekkürlerini iletti.

Şen, "Menderes’in tüm ihtiyaçlarını ve hayata geçirmek istediğimiz projeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendisi bizi büyük bir ilgiyle dinledi ve diğer başkanlarımıza olduğu gibi Menderes’e de tam destek vereceğini ifade etti. Bu yakın ilgi bizleri çok mutlu etti. Çıktığım bu yolda Cumhurbaşkanımızın desteğini arkamıza almak bize büyük bir güç verdi" ifadelerini kullandı.

"Menderes’in geleceği için durmadan çalışacağız"

Görüşmenin ilçe için yeni bir dönemin habercisi olduğunu vurgulayan Asuman Şen, hizmet anlayışlarından taviz vermeden yola devam edeceklerini kaydetti.

"Meselemiz Menderes’in geleceği" diyen Şen, halka hizmeti temel ilke edindiklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üreterek ve çalışarak ilerleyeceklerini ifade eden Başkan Vekili Şen, Menderes’i her alanda daha ileriye taşımak için tüm güçleriyle sahada olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Hedef net. Çalışmalar hız kesmeyecek.

