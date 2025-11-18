Son Mühür/ Beste Temel- Sevmedya Yayın Grubu’na ait Merhaba Dergisi tarafından gelenekselleştirilen ve ağırlıklı olarak gazeteciler ile okurların katıldığı "Merhaba Buluşmaları" serisinin bu ayki onur konuğu, Kurumsal İtibar Yönetimi kavramının Türkiye'deki öncüsü Salim Kadıbeşegil oldu. İzmir Alsancak’taki Sardunya’s Cafe’de gerçekleştirilen etkinlik, Kadıbeşegil’in samimi söyleşisiyle katılımcılara keyifli ve ufuk açıcı anlar yaşattı.

İz bırakan bir yaşamın şifreleri ve küresel vatandaşlık vurgusu

Söyleşisine kendi yaşam felsefesi olan, “Yaşam yolculuğu aslında iz bırakmaya değer bir deneyim. Sadece kendinizi değil, aklınızın ve elinizin uzandığı her yerde mutluluk dünyaları kurulabiliyor,” sözleriyle başlayan Kadıbeşegil, konuşmasının ana temasını "iz bırakmak" üzerine kurdu.

Kadıbeşegil, kalıcı bir etki yaratmanın yolunu şöyle özetledi: “Dünyada bir sorunu kendine dert edip çözmeye çalışan herkes iz bırakır. Bu nedenle yerel kimliğini kaybetmeden küresel bir vatandaş olabilmek çok önemlidir.” Türkiye'den ve global arenadan, eylemleriyle topluma değer katan kişilerden çarpıcı örnekler veren Kadıbeşegil, dinleyicilere ilham verdi.

Söyleşinin hemen ardından, Kadıbeşegil okurlarla buluşarak "Yaşamda ya iz ya da is bırakırsınız" başlıklı son kitabını imzaladı.

Salim Kadıbeşegil kimdir? İtibarlı kariyerin kilometre taşları

Yönetim bilimleri alanındaki akademik geçmişi ve yüksek profesyonel referanslarıyla tanınan Salim Kadıbeşegil, özellikle Kurumsal İtibar Yönetimi (Reputation Management) kavramının Türkiye'de yerleşip gelişmesinde kilit rol oynadı.

1977'de Ege Üniversitesi Basın Yayın ve Yüksekokulu'ndan mezun olan Kadıbeşegil, meslek hayatına 1975'te İzmir’de gazetecilikle başladı. 1979-1982 yılları arasında Washington'da Basın Ataşe Yardımcılığı göreviyle uluslararası deneyim kazandı. 1990 yılında ORSA Stratejik İletişim Danışmanlığı’nı kuran isim, aynı zamanda RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi’nin kurucusu ve kurucu başkanlık görevini aktif olarak sürdürmektedir.

İletişim sektöründeki kurumsallaşmaya büyük katkıları olan Kadıbeşegil, 1986’da İzmir Halkla İlişkiler Derneği’ni kurdu ve üç dönem başkanlık görevini üstlendi. Uluslararası İletişim Danışmanları Derneği (ICCO) Türkiye temsilciliğini yürüttü ve sektörde ilk bağımsız denetim mekanizmalarının oluşturulmasına öncülük etti. ICCO Yönetim Kurulu'nda altı yıl boyunca Türkiye'yi temsil etti.

Reputation Institute'nun Türkiye temsilciliğini (2001-2011) üstlenmesinin yanı sıra, Merkezi İsviçre’de bulunan INBREC’in (Uluslararası Marka ve İtibar Topluluğu) Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Koç Topluluğu Stratejik İletişim Modeli KOÇSİM (1998) gibi itibar yönetimi alanındaki ilk büyük projelerde yer aldı.

Akademi ve sektörde öncü rol

Akademik camiada da aktif olan Kadıbeşegil, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi gibi önde gelen kurumlarda sertifika programları, yüksek lisans ve kurumsal iletişim dersleri vermektedir. Ayrıca, TEDx İzmir gibi prestijli etkinliklerde konuşmacı olarak yer almaktadır. Yayımladığı eserler ve yazıları, 600’den fazla bilimsel çalışmada referans olarak kullanılmış, bu da alana yaptığı katkının derinliğini göstermiştir. Ekolojik yaşam bilincine verdiği değerle bilinen Kadıbeşegil, 25 yılı aşkın bir süre Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme hareketine de aktif destek sağlamıştır.