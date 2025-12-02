Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Terapötik Su Uygulamaları AR-GE ve Yaygınlaştırma Derneği (TESUDER) iş birliğinde engellilere yönelik su içi terapötik uygulama etkinliği gerçekleştirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Semt Polikliniği bünyesindeki hidroterapi havuzunda yapıldı.

Hidroterapi havuzunda birebir uygulama

Uzman eğitmenler eşliğinde birebir destek alan engelliler, suyun fiziksel ve ruhsal anlamda düzenleyici etkisini deneyimledi. Etkinlik, terapötik su uygulamalarının iyilik haline katkısını görünür kılmak ve erişilebilir bir deneyim alanı oluşturmak amacıyla planlandı. Su içinde güvenli destek, beden farkındalığının artırılması ve rahatlama sürecinin desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer aldı.

Etkinliğe, Para Triatlon Dünya Serisi’nde elde ettiği ikincilikle Türkiye’ye kadınlar kategorisinde bu branşta ilk madalyayı kazandıran milli sporcu Kübra Dere de katıldı. Para triatlon, para bisiklet ve para yüzme branşlarında görev yapan Milli Takım Antrenörü Duran Arslan da uygulayıcı ekipte yer aldı.

“Güçlendirme egzersizleri uygulanıyor”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Filiz Dağ, TESUDER üyeleri eşliğinde engellileri hidroterapi havuzunda ağırladıklarını belirtti. Su içinde yapılan eğitimlerle, suyun kaldırma gücünden faydalanarak güçlendirme egzersizleri uygulandığını ifade eden Dağ, bu çalışmaların sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

“İyilik halini destekleyen bir sistem”

TESUDER Başkanı Kutay Aksoy ise terapötik su uygulamalarının özellikle sinir sistemini rahatlatan bir rehabilitasyon yöntemi olduğuna dikkat çekti. Aksoy, beden sıcaklığına yakın suyun kas sistemini rahatlattığını, dünyada yaygın olarak kullanılan bu yöntemin Türkiye’de daha fazla uygulanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Katılımcılardan olumlu geri bildirim

Milli sporcu Kübra Dere, uygulamayı çok faydalı bulduğunu belirterek suda rahatladığını ve kaslarının gevşediğini ifade etti. Seansa katılan Ahmet Erdoğdu da deneyimden memnun kaldığını dile getirdi.