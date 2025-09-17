Dünya çapında padel sporunun önde gelen isimlerinden Ivan Scasni, İzmir’deki Orange Padel Tesisleri’nde dört gün süren eğitim programıyla sporseverlerle buluştu. Eğitimde, padel meraklıları Scasni’den direkt deneyim ve teknikler öğrenme fırsatı buldu.

Orange Padel’de Özel Eğitim

Urla’daki Göztepe Yelken Tesisleri içinde yer alan Orange Padel, dünyaca ünlü padel oyuncusu Ivan Scasni’yi ağırladı. Scasni, dört gün boyunca kesintisiz olarak sporseverlere eğitim vererek, oyun tekniklerini ve stratejilerini aktardı.

Padel Türkiye’de Hızla Yayılıyor

Padelin Türkiye’de yeni olmasına rağmen hızla popülerleştiğini vurgulayan Scasni, "Orange Padel, harika bir kulüp. Kortlar ve deniz kenarındaki konumu mükemmel. Dört gün boyunca burada hem eğitim verip spor yapma, hem de sosyalleşme imkanı bulduk. Padelin daha da popüler olacağını düşünüyorum" dedi.

Yerel Sporseverlerle Buluşma

Scasni, özellikle tenisten padel’e geçen oyuncuların yoğun ilgisini gördüğünü belirterek, "Gün geçtikçe padele başlama yaşı da düşüyor. Bu tutku herkesi saracak" ifadelerini kullandı.

Orange Padel’in Hedefleri

Orange Padel Kurucu Yöneticisi Efe Özbayrak, daha önce padel dünyasının ünlü isimlerini de ağırladıklarını belirterek, "Ivan Scasni eğitimiyle fark yarattı. Padelin liderlerini İzmirli sporseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.