Son Mühür/ Beste Temel- Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), öğrencilerini lise sıralarındayken iş hayatına hazırlayan yenilikçi bir yaklaşımla dikkat çekiyor. Okul, iki kritik sektörle yaptığı iş birlikleri sayesinde öğrencilerine erken staj ve istihdam garantisi sunan "Protokol Sınıfı" modelini başarıyla uyguluyor. Son olarak, 25 Eylül 2025 tarihinde hem Denizcilik Alanı hem de Otomotiv sektörüne yönelik özel protokol sınıflarının öğrenci mülakatları tamamlandı.

Denizcilik alanı öğrencileri için uzun dönem staj imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında açılan Denizcilik Alanı Protokol Sınıfı için heyecanlı bir mülakat süreci yaşandı. İzmir Bölge Liman Başkanlığından gelen gözlemcilerin yanı sıra, okul yönetimi, alan şefi ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen mülakatlarda öğrenciler, mesleki motivasyonlarını ve denizcilik sektörüne dair belirledikleri kariyer hedeflerini detaylıca aktarma fırsatı buldu. Bu özel sınıfta eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, standart eğitim müfredatının ötesinde bir avantaja sahip olacaklar. 10. ve 11. sınıflar boyunca toplam 6 ay sürecek uzun dönem sektör içi staj yapma imkanının yanı sıra, yabancı dil ağırlıklı eğitim programı sayesinde uluslararası denizcilik alanında aranan niteliklere sahip, yüksek istihdam edilebilir profesyoneller olarak mezun olmaları hedefleniyor. Gerçekleştirilen mülakatlar, gençlerin sektörel gereklilikleri erkenden tanıması ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları açısından hayati bir öneme sahip.

Otomotiv devlerinden 9. Sınıf öğrencilerine istihdam desteği

Denizcilik sektöründeki iş birliğine paralel olarak, okulun 9. sınıf öğrencileri için de otomotiv sektörüne yönelik protokol sınıfı mülakatları düzenlendi. Bu etkinliğe, sektörün önde gelen markaları olan Mercedes, Volkswagen, Ford Otosan Otokoç ve Arkas Otomotiv'in üst düzey temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Servis müdürleri, insan kaynakları müdürleri, bölge müdürleri ve formenlerden oluşan heyet, mülakatlarda öğrencilerin mesleki yatkınlıklarını, ilgi alanlarını ve potansiyellerini titizlikle değerlendirdi. Sektörün güçlü isimlerine kendilerini tanıtma şansı yakalayan öğrencilerin gelişimleri, lise eğitimleri boyunca öğretmenler tarafından yakından izlenecek. En önemlisi, bu öğrenciler staj dönemlerinde ilgili otomotiv firmaları tarafından desteklenecek ve başarılı olmaları durumunda mezuniyet sonrasında istihdam edilme şansına sahip olacaklar. Bu iş birliği, öğrencilerin mesleki gelişimleri için yüksek bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Mesleki Eğitimde yeni vizyon: Sanayinin nabzını tutan okul

Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Denizcilik MTAL'in bu yenilikçi uygulamalarına dair görüşlerini paylaşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve bakanlığın öncülüğünde yürütülen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonunun somut bir yansıması olduğunu ifade etti. Dr. Yahşi, "Mesleki eğitim, ülkemizin kalkınmasındaki en stratejik bileşenlerden biri olarak kabul görmektedir. Bizler, geleceğin mesleklerine nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla eğitim politikalarımızı modern, yenilikçi ve sürekli güncel tutulan bir anlayışla şekillendiriyoruz," dedi. Okul bünyesinde denizcilik ve otomotiv sektörleriyle hayata geçirilen protokol sınıflarının, gençlerin istihdam yolculuğuna lise sıralarında başlamalarını sağladığını vurgulayan Yahşi, bu projelerin öğrencilerin kariyer basamaklarını güvenle tırmanmalarında ve iş hayatına bir adım önde başlamalarında kritik bir rol oynayacağına inandığını belirtti. Yahşi, mesleki eğitimin artık sadece teorik bilginin aktarıldığı bir süreçten öteye geçtiğini, sanayinin ve ekonominin nabzını tutan, geleceğin aradığı donanımlı bireyleri yetiştiren en güçlü mecra haline geldiğini sözlerine ekledi.