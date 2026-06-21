Son Mühür / Merve Turan - İzmir’de çocukların yönettiği ve kent yaşamında söz sahibi oldukları Çocuk Meclisi, bu dönem 5 farklı komisyon ve 1 danışma kurulu ile birlikte yürütülen çalışmaları başarıyla tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da katılımıyla gerçekleşen kapanış oturumu yapıldı. Çocukların ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen oturumda Başkan Tugay, dikkatleri çeken mesajlar verildi. Bu dönem, 196 çocuğun görev aldığı Çocuk Meclisi’nde çocuk hakları, teknoloji, çevre, eğitim ve sosyal yaşam gibi konularda fikir üretilerek başarılı projeler geliştirildi.

“Biraz meraklı olmanız gerekiyor”

“Hayatınızın erken döneminde sorumluluk duygusu ve duyarlılıkla kent yönetiminin parçası oldunuz” diyerek çocuklarla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Sizler yaşadığımız dünyayı güzelleştiriyorsunuz. Önünüzde güzel bir yaşam var. Bilgili olmak önemli. Bilgiye sahip olmanız için biraz meraklı olmanız ve çalışmanız gerekiyor” dedi.

“Her birimiz günde 4 kilo çöp üretiyoruz”

Teknolojinin günden güne geliştiğini ve bilginin çok önemli olduğunu belirten Tugay, iklim krizi ve atıklar konusuna da değindi. Çocuklara “Bir kişi bir günde ortalama ne kadar çöp üretiyor?” sorusu soran Tugay, “Her birimiz fark etmeden günde 4 kilogram çöp üretiyoruz. 30 günde 120 kilogram çöp üretiyoruz. Bu çöplerin nereye gittiğini hiç düşündünüz mü? Onların bir kısmını bertaraf ediyoruz, bir kısmı da kalıyor. Kalanlar ne yazık ki hem toprağı hem suyu hem de havayı kirletiyor. O nedenle az çöp üretmenin önemli olduğunu bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

“İyi insan olmak kıymetlidir”

Çocukların tam da nasıl iyi bir insan olacaklarına karar verdikleri dönemde olduklarını hatırlatan Tugay, “İyi insan olmak kıymetlidir. Ne zaman birisinin yardımına ihtiyacımız olsa hep çevremizde iyi insanlar ararız. Onun için kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ben size büyüğünüz olarak iyi insan olmanızı tavsiye ediyorum. Yaşadığınız ülkeye, şehre ve dünyaya sahip çıkmayı öğrenin” dedi.

“Nereye giderseniz gidin İzmir’i özleyeceksiniz”

Son olarak İzmir’in güzel bir şehir olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini aktaran Tugay, “İlerde başka şehirlerde, başka ülkelerde yaşayabilirsiniz. Ama dünyanın en güzel şehri İzmir. Nereye giderseniz gidin hep İzmir’i özleyeceksiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun İzmir için de bir şeyler yapın. Bu şehir bize güzel şeyler yaşatıyor. Sizin de bu şehre ileride borcunuzu ödemeniz gerekecek. Ben bunun için belediye başkanı oldum. Onun için çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Siz de ileride böyle bir görev üstlenebilirsiniz. Belediye sizin belediyeniz. Bizden istediğiniz her şey için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizleri seviyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda meclis üyeleri bir dönem boyunca hayata geçirdikleri faaliyetleri değerlendirerek gelecekle ilgili önerileri paylaştı. Programa katılan çocuklara sertifika da verildi.