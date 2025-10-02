İzmir'in Balçova ilçesine bağlı Teleferik Mahallesi Serince Sokak'ta, bir kişiye ait olduğu anlaşılan sahipsiz bir köpeğe kemerle şiddet uygulandığı anlara dair görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine, kamuoyunda büyük bir infial yaşandı. Görüntülerin yarattığı toplumsal tepki üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya derhal müdahale etmek üzere kapsamlı bir inceleme başlattı.

Şüpheli gözaltına alındı, hukuki süreç başlatıldı

Yürütülen titiz araştırmalar sonucunda, sahipsiz köpeğe fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen kişinin 61 yaşındaki Y.Ö. olduğu tespit edildi. Kimlik tespiti sonrası harekete geçen Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi ikamet ettiği adreste gözaltına aldı. Hayvanlara yönelik şiddet içeren bu eylem karşısında Emniyet, hukuki süreci hızla başlattı. Gözaltına alınan Y.Ö. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasal mercilerce adli işlemler başlatıldı. Bu, hayvanlara yönelik şiddet olaylarında devletin ve kolluk kuvvetlerinin sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildi. Y.Ö.'nün emniyetteki sorgusu devam ederken, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından durumunun ne olacağı kararlaştırılacak.

Hayvan hakları savunucularından takip vurgusu

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında başlatılan bu adli süreç, hayvanlara eziyet edenlerin cezalandırılması açısından da emsal teşkil etme potansiyeli taşıyor. Çevre ve doğa dernekleri ile hayvan hakları savunucuları, başlatılan adli sürecin yakından takipçisi olacaklarını ve şüphelinin hak ettiği cezayı alması için yasal mercilerle işbirliği yapacaklarını belirttiler.