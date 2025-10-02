İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü’nde yönetim, divan kurulunun önerisi üzerine önemli bir karar aldı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde bulunan basketbol altyapı salonuna, geçen haziran ayında hayatını kaybeden Eski Basketbol Şube Başkanı Ateş Özerk’in adı verilecek.

Yönetim kurulu kararıyla, tesiste daha önce Karşıyaka Basketbol Takımı’nın eski başantrenörü Ufuk Sarıca’nın adını taşıyan tabelanın kaldırıldığı öğrenildi. Yeni hazırlanan tabela kısa süre içinde salona asılacak.

Karşıyaka basketbolunun duayeni Ateş Özerk

Yeşil-kırmızılı camiada büyük izler bırakan Ateş Özerk, Karşıyaka basketbolunun gelişimine yıllarca katkı sağlamış bir isim olarak anılıyor. Özerk’in isminin altyapı salonuna verilmesi, kulüp içinde “vefa örneği” olarak değerlendirildi.

Ufuk Sarıca dönemi ve ayrılık

Karşıyaka basketboluna damga vuran bir başka isim olan Ufuk Sarıca, 2014 ve 2015 yıllarında takıma Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırmıştı.

Ayrıca Avrupa arenasında da iki final oynatan Sarıca, toplamda 10 sezon boyunca Karşıyaka’nın başında görev aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezonun ortasında kulüpte yaşanan sponsor krizi nedeniyle Karşıyaka’dan ayrılmak zorunda kaldı.

Salonlara daha önce hangi isimler verildi?

Karşıyaka’da tesislerdeki salon ve sahalara kulüp tarihine geçen isimlerin adlarının verilmesi geleneği sürüyor. 2021 yılında dönemin kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı tarafından alınan karar doğrultusunda:

Basketbolda ilk şampiyonluğu yaşatan antrenör Nadir Vekiloğlu,

Futbol takımını Süper Lig’e çıkaran son teknik direktör Hüseyin Hamamcı,

Basketbol şubesinde tarihi başarılar kazandıran Ufuk Sarıca gibi isimlerin adları tesislerde yaşatılmıştı.