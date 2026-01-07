Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik beslenme paketi desteğini sürdürdü. Ekonomik koşulların aile bütçelerini zorladığı süreçte hayata geçirilen uygulama ile çocukların derse aç girmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Kent genelinde, ihtiyaç sahibi bölgelerde bulunan, kantini olmayan ve tam gün eğitim veren ilkokulların girişlerinde hafta içi her gün 08.30–09.00 saatleri arasında beslenme paketi dağıtımı yapıldı. Çalışma, Aşevleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

2025’te 167 bin 887 paket ulaştırıldı

“Anne eli değmiş gibi olsun, yüzler gülsün” yaklaşımıyla hazırlanan beslenme paketleri kapsamında, 2025 yılı içinde öğrencilere toplam 167 bin 887 paket ulaştırıldı. Dağıtılan ürünlerin hijyenik koşullarda üretildiği, gıda mühendisleri tarafından denetlendiği bildirildi.

“Her sabah yaklaşık 2 bin paket dağıtıldı”

Dağıtım personeli Tolga Yolcu, her sabah yaklaşık 2 bin beslenme paketinin öğrencilere verildiğini belirtti. Menülerin günlük olarak değiştiğini aktaran Yolcu, ürünlerin akşam saatlerinde hazırlandığını ve sabah çocuklara taze şekilde ulaştırıldığını ifade etti.

Yolcu, “Ürünler ustalar tarafından hazırlandı, gıda mühendisleri tarafından denetlendi. Hijyen ve kalite süreçlerine özel önem verildi. Çocuklardan ve velilerden olumlu geri dönüşler alındı” dedi.

Velilerden uygulamaya destek

Öğrenci velisi Yasemin Kalkan, okullarında kantin bulunmadığını belirterek, dağıtımın kendileri için önemli bir kolaylık sağladığını söyledi. Kalkan, “Ürünler temiz ve düzenli. Bu nedenle çocuklarımıza içimiz rahat şekilde yediriyoruz” ifadelerini kullandı.

Veli Aliye Gök Muştu ise beslenme paketlerinin hem içerik hem kalite açısından beklentiyi karşıladığını belirtti. Muştu, “Bazı çocuklar gününü yalnızca bu beslenme ile geçiriyor. Bu destek onlar için büyük katkı sağladı” dedi.

Aşevi destekleri sürdürülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, EVKA-1 Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde hizmet veren aşevi aracılığıyla haftanın yedi günü yemek, kumanya ve kahvaltılık desteği sağladı. Tesis bünyesinde pide üretimi yapıldı. Aşevleri Şube Müdürlüğü ayrıca ihtiyaç sahibi yurttaşlara ve cenazesi bulunan ailelere yönelik ikram desteğini de sürdürdü.