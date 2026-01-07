Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent hedefi doğrultusunda hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İtfaiye, Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri dairelerinin iş birliğiyle Karabağlar’da bulunan Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi’nde engelli bireylerin güvenli tahliyesine yönelik kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği merkezde önce deprem meydana geldi, ardından binada yangın çıktı. Görevliler engelli bireyler ile ailelerini tahliye etti, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ile Eşrefpaşa Hastanesi’nden sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar tahliye edildi, yangına müdahale edildi

Tatbikatta ortopedik engelli Naime Bal ile down sendromlu Mert Boğaziçi yaralı olarak senaryoya dahil edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları binadan çıkardı, aynı anda yangına müdahale etti. Merkezde bulunan bir köpek de ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.

Uygulamada engelli bireylerin afet anlarında karşılaşabileceği riskler birebir deneyimlendi; yönlendirme, destek ve iletişim süreçleri sahada test edildi. Olası afetlerde yaşanabilecek aksaklıklar önceden tespit edildi, iyileştirme alanları belirlendi.

“İzmir’de ilk kez bu kapsamda yapıldı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, kentte bu kapsamda ilk kez bir tatbikat yapıldığını ifade etti. Özant, “Bu tatbikat özel bir grupla gerçekleştirildi. Olası bir afette engelli bireylerin durumu çok daha zor. Bu nedenle afetler yaşanmadan önce hazırlık yapılması hedeflendi. Aynı zamanda birimler arası koordinasyon da sahada sınandı. Tatbikatlarda eksikler tespit edildi, giderilmesine yönelik çalışmalar planlandı” dedi.

“Her engel grubu için ayrı senaryo şart”

Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş ise uygulama ile önemli sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Ütaş, “Ortopedik, görme, işitme, zihinsel engelli bireyler ve diğer engel grupları için ayrı uygulamalara ihtiyaç olduğu net biçimde ortaya çıktı. Bu nedenle farklı tatbikat senaryoları geliştirilmesi gerektiği görüldü. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Eksik yönler belirlendi, yeni çalışmalara hazırlık yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Binalar engelli kullanımına uygun olmalı”

Tatbikata katılan ortopedik engelli Gülay Çoban ise erişilebilir yapıların önemine dikkat çekti. Çoban, “Binalar engelli kullanımına uygun olmadığında hayat çok zorlaşıyor. Bu merkez engelli kullanımına uygun olduğu için tatbikat sırasında dışarı çıkabildik. Yaşam alanlarının engelli bireylere uygun hale getirilmesini istiyoruz. Böylece acil durumlarda yardım almadan da güvenli şekilde hareket edebiliriz” dedi.

“Kimse geride kalmasın” anlayışıyla yürütüldü

Çalışma, engelli bireylerin afet anlarında yalnızca korunması gereken kişiler değil; bilgiye erişen, sürece katılan ve kendi güvenliği hakkında söz sahibi yurttaşlar olduğu anlayışıyla yürütüldü.