Son Mühür/ Merve Turan- Başkan Cemil Tugay, İzmir’in Avrupa Birliği üyesi olmayan kentler arasında “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan ilk şehir olduğunu hatırlatarak, 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları anlattı.



İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi’nin bu hedefte önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Tugay, “İzmir’de 10 üniversite var ve yaklaşık 200 bin öğrenci eğitim görüyor. Gençlerin bu sürece aktif katılımı çok değerli. Yurttaş Meclisi’nde yer alan hemşehrilerimizin iklim politikalarına katkı sunması da bizi son derece mutlu ediyor” dedi.

Tugay, belediyelerin yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin de iklimle mücadelede sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Yurttaş Meclisi modeli, Türkiye’de ilk kez İzmir’de uygulandı ve bu başarı diğer kentlere de örnek olacak” ifadelerini kullandı.

“Kentler farklı ama sorunlar ortak”

İzmir ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Avrupa Komisyonu temsilcisi Patrick Child, kentin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını takdir etti.

Child, “İzmir, AB üyesi olmayan şehirler içinde misyon etiketine sahip ilk kentlerden biri. Bu alanda öncülük yapması çok kıymetli. Avrupa şehirleriyle ortak hedeflere sahibiz. Kentler farklı olsa da enerji dönüşümü ve iklim nötrlüğü gibi konularda benzer sorunlarla karşılaşıyoruz” dedi.

Child, kentlerin deneyim paylaşımı sayesinde birbirlerinden öğrenme fırsatı bulduğunu, İzmir’in de bu anlamda güçlü bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

“İzmir’in iklim vizyonuna yeni bir değer katıyor”

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, buluşmanın İzmir için önemli bir adım olduğunu belirterek, “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi, kentin sürdürülebilir gelecek vizyonuna değer katacak. Katılımcı bir modelin başarıyla uygulanması, yerel yönetimlerde demokratik sürecin güçlenmesini de sağlayacak” dedi.

Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen örnek proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Yuva Derneği ve Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) iş birliğiyle hayata geçirdiği “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “Sivil Katılım Projesi” kapsamında destekleniyor.

Toplam 50 kişilik bir ekibin görev aldığı proje, 15 ay boyunca sürdürülecek. Çalışmaların, İzmir’in düşük karbonlu, iklim dirençli ve sürdürülebilir bir şehir olma hedefine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

“İzmir, iklim mücadelesinde Türkiye’ye örnek olacak”

Toplantının sonunda, Başkan Tugay ve Patrick Child, iklim kriziyle mücadelede yurttaş katılımının önemine vurgu yaptı. İzmir’in Avrupa’daki şehirlerle eşdeğer ölçekte sürdürülebilirlik politikaları geliştirmesinin, Türkiye genelinde de yeni yurttaş meclislerinin kurulmasına öncülük edeceği ifade edildi.