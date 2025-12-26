Son Mühür - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, günlük 1.101 TL brüt ve 28.075 TL net olarak belirlenen asgari ücreti Resmî Gazete’de yayımlayarak kesinleştirdi.

1 Ocak'ta geçerli olacak

Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Ayrıca, asgari ücret desteğinin 1.270 TL olarak sürdürülmesi önerisi de kararda yer aldı. Gerekçe bölümünde, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığına dikkat çekilerek, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörlerin değerlendirildiği ifade edildi.

Bakan Işıkhan, 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücretle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

"1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz. Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251'lik artış sağlamış bulunuyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 1.000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1.270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Yeni ücret ile birlikte çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçimizin, işverenimizin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı yatırım-üretim-istihdam vizyonumuzla şekillendirmeye devam edeceğiz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını paydaşlarımızla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz. Yeni asgari ücretin çalışan, üreten ve büyüyen ülkemiz için ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."