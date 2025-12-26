Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 3582 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki şüpheli apartmanın arka kısmından bahçeye atlayarak giriş kattaki daireye girdi.

Gıda ürünleri çaldılar, ev sahibiyle karşılaştılar

Şüphelilerin evden gıda türü ürünler aldığı, ardından yatak odasında ev sahibi Erdinç Kavut ile karşılaştığı belirtildi. Yaşanan arbede sırasında Kavut’un göğsünden bıçaklandığı, aldığı darbe sonrası yere yığıldığı öğrenildi. İki şüphelinin olayın ardından hızla evden çıktığı, kapının önünde otomobilde bekleyen üçüncü şüpheliyle birlikte olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Eşi yardım istedi, ekipler sevk edildi

Gürültüyü duyan Kavut’un eşi yardım çığlıkları attı. Apartman sakinlerinin daireye gelmesi üzerine Erdinç Kavut’un yerde hareketsiz halde bulunduğu ve durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildiği kaydedildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kavut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze adli tıpa kaldırıldı

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdinç Kavut’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan iki hırsızlık şüphelisi ile otomobili kullanan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.