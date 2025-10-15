Son Mühür - Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kooperatifler üzerinden yaptığı değerlendirmeleri hedef alarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Eray Uslu: Artık şapkayı önünüze koymanız gerekiyor

Yayınladığı açıklamasından kooperatiflere bir çivi dahi çakılmadığının altını çizen Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, “Cemil Tugay, tekrar hedef şaşırtmak için çıkmış olduğu bir haber kanalında tekrar ederek beni kötülüyorlar diyor. Bizde haklı olarak kendisine diyoruz ki sizler Görevinizi iyi yaparsanız bizler sizi eleştirmek zorunda kalmayız. Sizleri eleştiren İzmir’in sorunlarını dile getiren haklı vatandaşların yapmış olduğu açıklamaları bir kenara bırakıp görmezden geliyorsunuz. Artık şapkayı önünüze koymanız gerekiyor.

Siz görev yapmamayı görev olarak edinmişsiniz biz de sizin yapmadığınız görevleri sizlere hatırlatarak görevlerinizi yapmanızı istiyoruz. Size çok çalışmak ‘yakışıyor’ demek isterdik ama Bugün İzmir’in bir çok sorunu var iken Türkiye gündemine oturmuş olan kentsel dönüşümde yıktığınız görev süresi içinde yapmanız gereken evlerimizi sizden istiyoruz, çünkü siz İzmir Büyükşehir Belediye başkanısınız ve bu proje İzmir Büyükşehir Belediye ve Cumhuriyet Halk Partisinin prestij projesi olduğu için sizler bizim muhatabımızsınız.



Bugün İzmir’in bu kronik sorununu görmezden gelemezsiniz yapılan her eleştiri İzmir’in eksiklerini görmenizi, sizin çok çalışmanızı sağlar ama ne yazık ki eksikleri görmek yerine bu eleştirileri kişisel olarak algılayıp mağduru oynuyorsunuz. Artık algı yaratmayı bırakıp çözüm içerikli açıklamalar yapmanızı bekliyoruz. İzmir’in sorunlarından sadece en önemli bir parçası olan kentsel dönüşümün gelmiş olduğu noktada iki yıldır görevde olduğunuz süre içerisinde bir çivi dahi çakmadınız.” dedi.

“Gerçekçi çözüm odaklı ilgili bir adım atıp tarih vermenizi bekliyoruz”

Son olarak, Başkan Tugay’ın seçildiği günden bu yana Uzundere Kooperatifleri ile ilgili sadece algı yarattığını öne süren Uslu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Evet, bizler bu konuda sizleri eleştiriyoruz diyoruz ki değerli başkanım, siz bizleri görmezden geldiğiniz sürece bizler de hak sahipleri ve haklı İzmir seçmeni olarak ne yazık ki sizleri ve ekibinizi eleştirmek ve de uyarmak zorunda kalıyoruz ama ne hikmet ki sizler her açıklamanızda da mağdur olan benim troller üstüme geliyor diyorsunuz bu vatandaşlar haklı olarak İzmir’in sorunlarını bizler sizlere dile getirdiğimizde neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz belediye başkanı olarak eleştirileri açık olup İzmirli vatandaşlarınız ile kucaklaşmalısınız bu size büyük bir terapi olur.

İzmir’deki kangren haline gelmiş Uzundere kentsel dönüşüm ile ilgili çivi dahi çakmadığınız gözlerimizle gördüğümüze mi inanalım yoksa sizin söylemlerinize mi inanalım doğru tektir. Basın önünde vatandaşlarla atışmak tartışmak yerine bence İzmir’in sorunlarıyla uğraşıp çözüm üretmelisiniz. Lütfen şunu da kişisel olarak algılamayın bizler hakkımız olan evlerimizi istiyoruz evet bugün geldiğimiz noktada belediye başkanı olduğunuz için sizi eleştirmek zorundayız.

Bizim kimseyle kişisel bir problemimiz yok özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile her açıklamanızda mağdur olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Ancak hiçbir zaman çözüm üretip ben bugün kentsel dönüşümü çözeceğim şu tarihte yapımına başlayıp şu tarihte bitireceğim diyemiyorsunuz iki yıldır sadece işiniz algı yaratmak ve zaman kazanmak oldu. Kentsel Dönüşüm: Prestij Projesi Değil, İhmalin Sembolü Oldu lütfen bir sonraki açıklamanızda İzmir’in ve Türkiye’nin gündemine oturan Uzundere kentsel dönüşüm ile ilgili ayakları yere basan gerçekçi çözüm odaklı ilgili bir adım atıp tarih vermenizi bekliyoruz.