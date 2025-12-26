Son Mühür- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin başvurusunu öncelikli olarak ele alacak.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, X hesabından yaptığı açıklamada, başvurunun öncelikli inceleme kapsamına alınmasının kendilerine resmi olarak bildirildiğini duyurdu. Pehlivan paylaşımında, “Müvekkilimizin haksız tutukluluğuna dair AİHM’ye yaptığımız başvuru, Türkiye’den yapılan başvurular arasında nadiren verilen öncelikli inceleme kararıyla değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

“Verilen karar tek bir kişiye özgü değil"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, kararı kıymetli bulduğunu belirterek, “Verilen karar tek bir kişiye özgü değil. İmamoğlu’nun belediye başkanı olması için oy veren milyonların kararını ilgilendiren yargısal bir süreç. Seçilmişlerle ilgili yargılamalardaki koruma tedbirlerinin uygulanmasında daha hassas davranılmalı. Bu yönden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı daha hızlı incelemesini kıymetli buluyorum” dedi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında mart ayında tutuklanmıştı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak davada, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kişisel verileri ele geçirme ve yayma”, “suç delillerini gizleme”, “haberleşmenin engellenmesi”, “kamu malına zarar verme”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma”, “çevrenin kasten kirletilmesi” ve “Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ile Maden Kanunu’na muhalefet” yer alıyor. Savcılık, İmamoğlu’nun işlemiş olduğu iddia edilen suçlardan dolayı toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor.