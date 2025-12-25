Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekileceğini duyurdu.

İlk kura 29 Aralık'ta Adıyaman'da

NTV televizyon kanalında canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum şunları söyledi:

''Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz"

Bakan Kurum, deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdıklarını belirtti. Yarısı Bizden Kampanyası’nın 2026 yılında da devam edeceğini açıklayan Kurum, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: ''11 ilin önceliklerini hemen hemen bitirdik. Türkiye'deki 2 kentsel dönüşüm projesinden birisi İstanbul'da yapılıyor. Bunun yanında "Yarısı Bizden" kampanyası yapıyoruz. Bu kampanyayı yeni yılda da devam ettireceğiz.