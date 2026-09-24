Son Mühür- YENİ Parti’de kongre takvimi işlerken ilçelerdeki adaylık yarışı da hız kazandı. İzmir’de 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ön seçimler öncesinde Genel Başkan Özgür Özel de kente gelerek bazı seçim noktalarını ziyaret edecek. Özel, 26 Eylül Cumartesi günü İzmir’de olacak. YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından açıklanan programa göre Özel, Gaziemir ve Bornova’daki seçim noktalarında partililerle bir araya gelecek.

Özgür Özel saat 11:45’te İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelecek. 11.45 ile 12.00 saatleri arasında Özgür Özel’i parti örgütü Havalimanı’nda karşılayacak ve Gaziemir’e hareket edilecek.

Gaziemir

Özel, saat 12.00-13.00 arasında Ahmet Taner Kışlalı Spor Merkezi’ni ziyaret edecek. Burada partililerle bir araya gelerek ön seçim sürecine ilişkin temaslarda bulunacak.

Bornova

Genel Başkan Özel, saat 13.30-14.30 arasında ise Bornova Büyükpark’taki seçim alanını ziyaret edecek. Özel’in Bornova programının ardından saat 14.30’da İzmir’den ayrılarak memleketi Manisa’ya hareket etmesi bekleniyor.

Özel’in İzmir programı kapsamında gerçekleştireceği ziyaretlerde ön seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve parti teşkilatlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.