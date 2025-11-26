İzmir'in su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı, şiddetli kuraklığın etkisiyle tarihinin en düşük doluluk oranını kaydetti. Geçtiğimiz yıl bu dönemde %11.74 olan su seviyesi, bugün itibarıyla dramatik bir düşüşle yalnızca %1.12 olarak ölçüldü. Kentin su tedarikinde önemli rol oynayan Balçova ve Gördes barajlarında ise su hacmi tamamen sıfırlanmış durumda.

Kentin can damarında rekor düşüş

İzmir'in son yılların en ağır kuraklığıyla mücadele ettiği bu dönemde, kentin ana su arteri olan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin rekor düzeyde azalması endişeleri artırdı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kamuoyuna açıklanan güncel verilere göre, Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı kritik eşiğin çok altına inerek yüzde 1.12 seviyesine geriledi.

Yıllık karşılaştırmada korkutucu tablo

Verilerin bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması, kuraklığın ne denli derinleştiğini açıkça ortaya koydu. Tam bir yıl önce, 26 Kasım 2024 tarihinde Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı hala %11.74 seviyesindeydi. Bu oran, aradan geçen bir yıllık süreçte neredeyse on kat azalarak güncel %1.12 seviyesine düşmüş oldu. Bu durum, kent yönetimini ve vatandaşları su kullanımı konusunda daha ihtiyatlı olmaya çağırıyor.

İki barajda tamamen su bitti

Tahtalı Barajı'ndaki bu kritik durumun yanı sıra, İzmir'in diğer su kaynaklarının durumu da ciddi bir endişe kaynağı. Gördes Barajı'nda 9 Ağustos'ta, Balçova Barajı'nda ise 22 Ekim'de su seviyeleri tamamen tükendiği için doluluk oranları sıfır olarak rapor edildi. Diğer barajlardaki güncel doluluk oranları ise durumu özetler nitelikte:

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %0.05

Ürkmez Barajı: %3.33

Güzelhisar Barajı: %43.60

Su kesintileri devam ediyor: Gece boyunca kısıtlama uygulanıyor

Azalan su rezervleri karşısında önlem almak zorunda kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde planlı su kesintilerini sürdürüyor. 6 Ağustos tarihinden bu yana uygulamada olan bu kısıtlama, gece saat 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu önlemler, kentin kalan su rezervlerini daha verimli kullanmayı ve halkı tasarrufa teşvik etmeyi amaçlıyor.