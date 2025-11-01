İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kent genelinde asayiş olaylarını önlemeye yönelik geniş çaplı denetimler yaptı. Denetimlerde şüpheli kişilere ve araçlara yönelik aramalar titizlikle gerçekleştirildi.

Silahlar, uyuşturucu ve çalıntı motosikletler ele geçirildi

Ekiplerin yaptığı uygulamalarda 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 339 gram narkotik madde ve 2 bin 420 adet uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet bulundu.

Uyuşturucu ticaretine ağır darbe

Denetimlerde uyuşturucu suçlarına yönelik ciddi adımlar atıldı. Polis ekipleri, 21 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan, 92 şüpheli hakkında ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem başlattı. Toplamda 113 kişi hakkında yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

54 aranan kişi adalete teslim edildi

Operasyonlar sırasında yapılan kimlik sorgularında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 54 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Polis ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.