Sahne Tozu Tiyatrosu çatısı altındaki Actor Club, ilk kez düzenlenen “International Workshop Days” etkinliğiyle sanat dünyasını İzmir’de bir araya getirdi. Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören’in öncülüğünde gerçekleşen programa, dünyaca ünlü müzik süpervizörü Thomas Golubic katıldı.

Golubic ve sanatçı Murat Evgin etkinlik öncesinde “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikalini izledi. Etkinliğin moderatörlüğünü Murat Evgin üstlenirken, oyuncu Cengiz Bozkurt da davetliler arasında yer aldı. Program sonunda Actor Club Yönetim Kurulu Başkanı Emre Turgut, konuklara kulübün onur üyeliğini simgeleyen rozetleri takdim etti.

Türkiye’ye açılacak

Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, workshopların daha geniş bir katılımla süreceğini belirtti. İşgören, “Thomas Golubic öğrencilerimizle buluştu, deneyimlerini paylaştı. Bu organizasyonu düzenli hale getireceğiz ve ‘Sahne Tozu International Workshop’ adıyla Türkiye geneline yayacağız” dedi.

Actor Club’ın bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade eden İşgören, “Dünyaca tanınan sanatçıları İzmir’e getirerek öğrencilerimizi ve sanatseverleri bir araya getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hollywood’a kapı açılıyor

Actor Club Yönetim Kurulu Başkanı Emre Turgut, “Bir Türk tiyatrosunun Hollywood’dan bir müzik süpervizörünü ağırlaması büyük bir başarı. Bu sadece başlangıç. Yakında daha kapsamlı workshop’lar düzenleyeceğiz” dedi.

Turgut, birçok ünlü ismin kulüple çalışmak istediğini belirterek, “Seçici davranıyoruz. Tiyatroyla bağı olan sanatçılarla ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Thomas Golubic’ten övgü

Thomas Golubic, Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. “Bu projeye Erol Evgin sayesinde katıldım. Türkçeyi bilmememe rağmen sahnedeki hikâyeyi çok iyi anladım. Müzikler ve renkler harikaydı. İzleyicinin ilgisi beni büyüledi” dedi.

Golubic, “İstanbul’un ve İzmir’in enerjisi inanılmaz. Bu coşku, güçlü hikâyelerle birleştiğinde çok özel işler ortaya çıkabilir” sözleriyle etkinliği değerlendirdi.