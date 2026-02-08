İzmir’in Kiraz ilçesinde yankı uyandıran yolsuzluk operasyonunda yeni bir safhaya geçildi. İki ayrı tarımsal kalkınma kooperatifinde tespit edilen milyonluk usulsüzlüklerin ardından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü cezaevine gönderildi.

Kiraz'da dev operasyon: Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması, yargı sürecine taşındı. Kooperatiflerdeki mali açıkları mercek altına alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarıldı. Hakimlikçe sorgulanan zanlılardan 4’ünün tutuklanmasına karar verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari bir kişinin izini süren güvenlik güçleri, operasyonun kapsamını genişletmeye devam ediyor.

38,5 milyon liralık vurgun müfettiş raporlarına takıldı

Soruşturmanın fitilini ateşleyen gelişme, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen detaylı denetimler oldu. Müfettişler ve mali uzmanlar, ilçede faaliyet gösteren iki farklı tarımsal kalkınma kooperatifinin hesaplarını 2020-2024 yılları arasını kapsayacak şekilde inceledi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, yaklaşık 4 yıllık süreçte toplamda 38 milyon 500 bin liralık bir usulsüzlük yapıldığı raporlandı. Ortaya çıkarılan bu devasa mali kayıp, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirerek yasal sürecin başlamasını sağladı.

Eş zamanlı baskınlarla suç şebekesine darbe

Hazırlanan bilirkişi raporlarının ardından jandarma ekipleri, suç unsurlarını temizlemek adına düğmeye bastı. 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; "zimmet", "güveni kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan 14 şüpheliden 13'ü kıskıvrak yakalandı. Çiftçilerin emeği ve alın teriyle kurulan kooperatiflerdeki kamu zararına yönelik başlatılan bu hukuki süreç, bölgedeki tarımsal kalkınma paydaşları tarafından da yakından takip ediliyor. Yargı süreci devam ederken, firari zanlının yakalanması için operasyonların tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.