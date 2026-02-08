Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Melike Uluçay ile Queen’s University Belfast’tan Doç. Dr. Gizem Melek tarafından yürütülen araştırmada, spor branşlarına yönelik toplumsal cinsiyet algısının elit kadın sporcuların Instagram içerik tercihlerini doğrudan etkilediği belirlendi.

Bilimsel çalışma uluslararası dergide

Doç. Dr. Dilek Melike Uluçay’ın yürütücülüğünü üstlendiği, Doç. Dr. Gizem Melek’in araştırmacı olarak yer aldığı çalışma, European Journal for Sport and Society dergisinde yayımlandı. Araştırma kapsamında, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden 15 farklı spor dalından 50 elit kadın sporcudan 44’ünün Instagram paylaşımları içerik analizi yöntemiyle incelendi.

İki farklı anlatı biçimi

Araştırma sonuçları, kadın sporcuların Instagram’da iki temel anlatı biçimini öne çıkardığını ortaya koydu. Sporcuların bir bölümünün müsabakalar, başarılar ve performans odaklı paylaşımlarla “sahne önü” görünürlük sunduğu; diğer bölümünün ise günlük yaşam, antrenman süreçleri, etkileşimler ve kamera arkası anlara yer vererek “sahne arkası” içerikler ürettiği belirlendi.

Yaklaşık 2 bin paylaşım analiz edildi

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Dilek Melike Uluçay, çalışmanın Türkiye’deki elit kadın sporcuların Instagram üzerinde kendilerini nasıl temsil ettiklerini ortaya koymayı amaçladığını ifade etti. Yaklaşık 2 bine yakın Instagram içeriğinin analiz edildiğini belirten Uluçay, elde edilen bulguların geleneksel medyadan farklı bir tablo sunduğunu vurguladı.

Branş algısı içerikleri şekillendiriyor

Araştırmaya göre, kadın sporu olarak algılanan branşlarda yer alan sporcular daha çok müsabaka, maç özeti ve sportif başarı odaklı paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlarla atletik yetkinliklerini öne çıkaran sporcuların, performanslarının küçümsenmesine karşı durduğu tespit edildi.

Erkek sporu olarak algılanan branşlarda yer alan kadın sporcuların ise spor yaşamı dışındaki paylaşımlarla da kimliklerini görünür kıldığı ve kişisel markalarını güçlendirmeye yöneldiği belirlendi.

Instagram alternatif bir medya alanı

Çalışma, elit kadın sporcuların Instagram’ı yalnızca bir sosyal medya platformu olarak değil, profesyonel başarılarını görünür kıldıkları, kendi hikâyelerini anlattıkları ve toplumsal cinsiyet kalıplarına karşı durdukları güçlü bir iletişim alanı olarak kullandıklarını ortaya koydu.