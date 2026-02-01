Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Çocuk Meclisi üyeleri, yarıyıl tatilini kenti ve belediye çalışmalarını daha yakından tanıyarak değerlendirdi. Farklı başlıklarda oluşturulan komisyonlar, tatil süresince ilgi alanlarına uygun belediye birimlerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Komisyonlar ilgi alanlarına göre sahadaydı

İzmir Çocuk Meclisi çatısı altında çalışan komisyonlar, kent yönetimini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Genç ve Ergen Katılım Komisyonu, Genç İzmir Bornova Yerleşkesi’ni ziyaret ederek gençlere yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kentsel Haklar Komisyonu, İzmir Ulaşım Merkezi’nde kentin trafik yönetimini yerinde inceledi.

Doğa ve Ekoloji Komisyonu, İzmir Tarım Gelişme Merkezi’ni gezdi.

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, İzQ İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu ise Stüdyo Kültürpark’ta düzenlenen programla kültür-sanat alanında deneyim kazandı.

Stüdyo Kültürpark’ta podcast deneyimi

Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu üyeleri, Stüdyo Kültürpark’ta profesyonel kayıt ortamını yakından tanıdı. Stüdyonun işleyişi, teknik ekipmanlar ve içerik üretim süreçleri hakkında bilgi alan çocuklar, ziyaret kapsamında podcast kaydı da gerçekleştirdi.

“Çocukların kentle bağ kurmasını önemsiyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görev yapan sosyolog Deniz Kesimler Çakal, yarıyıl tatilini çocuklarla daha verimli geçirmek istediklerini belirterek, çocukların belediye birimlerini tanımasının kentle kurdukları bağı güçlendirdiğini ifade etti. Çakal, İzmir Çocuk Meclisi’nin, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın çocuk dostu kent vizyonu doğrultusunda, çocukların sesini duyurmayı amaçlayan kamusal bir platform olduğunu vurguladı.

Çocuklardan ilk podcast heyecanı

İzmir Çocuk Meclisi Sözcüsü Asil Kurt, meclise katılma amacının kendini özgürce ifade etmek ve haklarını öğrenmek olduğunu belirterek, Stüdyo Kültürpark’ta ilk kez podcast sunuculuğu yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Yeni bir deneyim yaşamanın kendisi için büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

“İyi ki İzmir’de çocuğum”

Meclis üyelerinden Ela Gülcemal, İzmir’de çocuklara verilen değerin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, çocuk haklarının konuşulmasının önemine dikkat çekti. Toprak Özen ise İzmir Çocuk Meclisi’nde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Velilerden Çocuk Meclisi’ne destek

Stüdyo Kültürpark ziyaretine katılan velilerden Ezgi Tanergeç Kaptan, çocukların ilk kez profesyonel bir ortamda bulunmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. İzmir Çocuk Meclisi’nin çocukların kente duyarlılığını artıran ve yerel yönetime katkı sunmalarını sağlayan önemli bir yapı olduğuna dikkat çekti.