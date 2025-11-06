Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Göztepe, maç hazırlıklarına yüksek tempoyla devam ediyor.

Urla’daki idmanda tempo arttı

Göztepe, cumartesi günü oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde bir araya geldi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve mobilizasyon çalışmalarıyla başladı.

5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapıldı

İdmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular 5’e 2 pas, pres ve top kazanma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik ekibin özellikle hızlı reaksiyon, pas sürekliliği ve topa ilk müdahale konularında oyunculara uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Dar alanda oyun ve hücum-savunma varyasyonları

Antrenmanın ilk etabında futbolcular dar alanda yüksek tempolu oyun oynadı. İkinci bölümde ise hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.

Stoilov’un bu bölümde kanat koşuları, geçiş oyunları ve pozisyon yerleşimi konusunda detaylı yönlendirmeler yaptığı öğrenildi.

Hazırlıklar yarın devam edecek

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.