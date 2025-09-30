Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İzBB) kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen büyük çaplı projeleri arasında öne çıkan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi inşaatında çalışmalar hız kesmeden ilerliyor. Kentin trafik yoğunluğuna kalıcı çözümler üretme vizyonuyla hareket eden İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülük ettiği bu mega projenin 2026 yılının ortalarında hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında Halkapınar bölgesindeki sıkışıklığı önemli ölçüde azaltacak olan alt geçit, kent merkezine erişimi kolaylaştırarak hem ticareti hem de günlük yaşamı rahatlatacak.

Zorlu mühendislik gerektiren yapım süreci

Projenin ilk aşaması olan Gıda Çarşısı bölümündeki kazı işlemlerinin ardından, şimdilerde Mürselpaşa Bulvarı tarafında da inşaat faaliyetlerine başlanmış durumda. İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın titizlikle yürüttüğü bu yatırım, bir tren ve bir metro hattı olmak üzere iki ayrı demiryolu hattının altından geçecek olması nedeniyle önemli bir mühendislik yapısı niteliği taşıyor. Bu karayolu geçişi sayesinde, hastaneler, iş merkezleri ve artan nüfus yoğunluğuyla dikkat çeken Halkapınar çevresi, Mürselpaşa Bulvarı üzerinden direkt olarak Gıda Çarşısı'na kesintisiz bağlanacak.

Yüzde 26'lık kritik eşik aşıldı: 500 Milyon TL'lik dev bütçe

İzBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü Şefi Okan Demir, Halkapınar Mahallesi'nde süren çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Demir, projenin temel amacının, demiryolu hatlarının altından kesintisiz bir karayolu bağlantısı kurarak ticaret merkezleri ile Gıda Çarşısı arasındaki erişimi sağlamlaştırmak olduğunu belirtti. Şu ana kadar imalatların yüzde 26’lık zorlu kısmının tamamlandığını açıklayan Demir, 311 diyafram duvarının 140’ının ve 30 kuyu temel imalatının 4’ünün bitirildiğini kaydetti. Yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırım bedeliyle hayata geçirilen alt geçit, 420 metre uzunluğunda ve ortalama 35 metre genişliğinde olacak; iki gidiş ve iki geliş olmak üzere toplam dört şerit ile uzun yıllar bölgenin trafik yükünü hafifletme görevini üstlenecek.

Kent merkezindeki ağır vasıta trafiğine köklü çözüm

Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, sadece Halkapınar ve Yenişehir mahallelerinin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda kent trafiğinin genel akışına da önemli bir rahatlama getirecek. Özellikle TIR ve yüklü kamyonların kent merkezinde yarattığı yoğunluğun büyük ölçüde ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yeni açılacak bu alternatif güzergâh, Alsancak yönünden Gıda Çarşısı'na ilerleyecek araçların Şehitler Caddesi, Halkapınar Kavşağı ve Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yığılmanın önüne geçecek. Bu sayede İzmir'de trafiğin en sıkışık olduğu noktalardan biri olan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik yoğunluğu belirgin şekilde azalacak ve kent merkezine ulaşım akıcı hale gelecektir.

Alsancak’a alternatif bir güzergahın ilk halkası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mürselpaşa Alt Geçidi ile başlayan bu ulaşım hamlesini bir zincir haline getirmeyi amaçlıyor. Bu projenin ardından hayata geçirilecek olan Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ve Meles Deresi Köprüsü (K20 köprüsü) projeleriyle, Gıda Çarşısı ile Alsancak bölgesi doğrudan Ege Mahallesi üzerinden birbirine bağlanmış olacak. Bu entegre ulaşım ağı sayesinde, Alsancak'a giriş ve çıkışlarda sıkça görülen Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'ndaki trafik sıkışıklığının da önüne geçilmesi hedefleniyor. İzBB, bu çok katmanlı projelerle İzmir'e çağdaş ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı kazandırma kararlılığını gösteriyor.