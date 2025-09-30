İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu’nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki öğrenci Hasan Ali Yıldız yaralandı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflarına geçen öğrenciler, teneffüs sırasında bahçede oyun oynamaya başladı. Bu sırada yaklaşık 7 metre uzunluğundaki bayrak direği çocukların üzerine devrildi.
Bacağına dikiş atıldı
sınıf öğrencisi Yıldız, direğin altında kalarak sağ bacağından yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan küçük çocuğun bacağına dikiş atıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Veliler okula akın etti
Olayın duyulmasının ardından çok sayıda veli okula geldi. Endişeli bekleyişin ardından aileler yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin güvenliği konusunda soru işaretleri gündeme geldi.
Polis inceleme başlattı
Yaşanan olay sonrası polis ekipleri bayrak direğinin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Direğin üzerinde parmak izi tespiti gerçekleştirildi. Görgü tanıkları, direği tutan vidalardan birinin yerinde olmadığını iddia etti.